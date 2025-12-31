В Китае массово отменяют празднование Нового года: что происходит

В Китае в канун Нового года десятки городов неожиданно отменили публичные празднования, фейерверки и мероприятия с обратным отсчетом. Местные власти объясняют решение "вопросами безопасности", необходимостью контроля толпы и форс-мажорными обстоятельствами. Однако отсутствие четких объяснений вызвало волну подозрений и критики в китайских социальных сетях.

Китайские города отказываются от празднования Нового года. Фото из открытых источников

Полиция ряда мегаполисов в Китае, в частности, Гуанчжоу, Сианя, Чжэнчжоу, Хэфэя и Сучжоу опубликовала специальное заявление, в котором предупредила, что официальных массовых празднований не будет. В некоторых городах задерживали людей за распространение "слухов" о несуществующих фейерверках. Также китайские власти усилили полицейское присутствие в центрах городов, чтобы предотвратить спонтанные собрания.

Особое внимание привлекло заявление организаторов популярного фейерверка в художественном районе Цинъифан Юньлан в Чанчуне.

"Мы хотели почтить вас фейерверком в последние минуты 2025 года, но из-за форс-мажорных обстоятельств и факторов, которые мы должны уважать, это обещание ночному небу пока не может быть выполнено", – говорится в заявлении местных властей, подчеркнув, что "искренние извинения лучше молчания".

Официально в Китае решение отменить празднование Нового года объясняют уроками трагедии 2014 года в Шанхае, когда давка на набережной Вайтань унесла жизни 36 человек. С тех пор китайские власти последовательно ограничивают масштабные празднества. В то же время не все города пошли по этому пути, например, Ухань подтвердил проведение общегородских мероприятий.

В соцсетях пользователи подвергают сомнению логику ограничений на фоне попыток правительства стимулировать потребление. Среди версий, почему ограничили празднование Нового года в Китае, они называют финансовые трудности местных бюджетов или опасения неконтролируемых толп.

Заметим, что в Китае нет большой традиции праздновать Новый год, как в Европе или США. Для многих это обычный день, а большие и массовые празднования проходят через месяц, когда наступает Китайский новый год.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в новогоднюю ночь украинцам грозит штраф до 34 тысяч гривен. За что могут наказать.

Также "Комментарии" писали о первой стране, которая встречает Новый год.