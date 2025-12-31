logo_ukra

Головна Новини Світ Китай У Китаї масово скасовують святкування Нового року: що відбувається
commentss НОВИНИ Всі новини

У Китаї масово скасовують святкування Нового року: що відбувається

Китайські міста масово відмовляються від новорічних заходів і феєрверків.

31 грудня 2025, 15:07
Автор:
avatar

Slava Kot

У Китаї напередодні Нового року десятки міст несподівано скасували публічні святкування, феєрверки та заходи зі зворотним відліком. Місцева влада пояснює рішення "міркуваннями безпеки", необхідністю контролю натовпу та форс-мажорними обставинами. Однак відсутність чітких пояснень викликала хвилю підозр і критики у китайських соціальних мережах.

У Китаї масово скасовують святкування Нового року: що відбувається

Китайські міста відмовляються від святкування Нового року. Фото з відкритих джерел

Поліція низки мегаполісів в Китаї, зокрема Гуанчжоу, Сіаня, Чженчжоу, Хефея та Сучжоу опублікувала спеціальну заяву у якій попередила, що офіційних масових святкувань не буде. У деяких містах затримували людей за поширення "чуток" про неіснуючі феєрверки. Також китайська влада натомість посилила поліцейську присутність у центрах міст, щоб запобігти спонтанним зібранням.

Особливу увагу привернула заява організаторів популярного феєрверка в мистецькому районі Цін’іфан Юньлан у Чанчуні.

"Ми хотіли вшанувати вас феєрверком в останні хвилини 2025 року, але через форс-мажорні обставини та фактори, які ми повинні поважати, ця обіцянка нічному небу наразі не може бути виконана", – йдеться у заяві місцевої влади, наголосивши, що "щирі вибачення кращі за мовчання та брехню".

Офіційно у Китаї рішення скасувати святкування Новго року пояснюють уроками трагедії 2014 року в Шанхаї, коли тиснява на набережній Вайтань забрала життя 36 людей. Відтоді китайська влада послідовно обмежує масштабні святкування. Водночас не всі міста пішли цим шляхом, наприклад, Ухань підтвердив проведення загальноміських заходів.

У соцмережах користувачі ставлять під сумнів логіку обмежень на тлі спроб уряду стимулювати споживання. Серед версій, чому обмежили святкування Нового року в Китаї вони називають фінансові труднощі місцевих бюджетів або побоювання неконтрольованих натовпів. 

Зауважимо, що в Китаї не має великої традиції святкувати Новий рік, як в Європі чи США. Для багатьох це звичайний день, а великі і масові святкування відбуваються через місяць, коли настає Китайський новий рік.  

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в новорічну ніч українцям загрожує штраф до 34 тисяч гривень. За що можуть покарати.

Також "Коментарі" писали про першу країну, яка зустрічає Новий рік.



Джерело: https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3338297/multiple-chinese-cities-curb-public-new-years-eve-countdowns-police-stress-safety
Новини

Всі новини