У Китаї масово скасовують святкування Нового року: що відбувається

У Китаї напередодні Нового року десятки міст несподівано скасували публічні святкування, феєрверки та заходи зі зворотним відліком. Місцева влада пояснює рішення "міркуваннями безпеки", необхідністю контролю натовпу та форс-мажорними обставинами. Однак відсутність чітких пояснень викликала хвилю підозр і критики у китайських соціальних мережах.
Поліція низки мегаполісів в Китаї, зокрема Гуанчжоу, Сіаня, Чженчжоу, Хефея та Сучжоу опублікувала спеціальну заяву у якій попередила, що офіційних масових святкувань не буде. У деяких містах затримували людей за поширення "чуток" про неіснуючі феєрверки. Також китайська влада натомість посилила поліцейську присутність у центрах міст, щоб запобігти спонтанним зібранням.
Особливу увагу привернула заява організаторів популярного феєрверка в мистецькому районі Цін’іфан Юньлан у Чанчуні.
Офіційно у Китаї рішення скасувати святкування Новго року пояснюють уроками трагедії 2014 року в Шанхаї, коли тиснява на набережній Вайтань забрала життя 36 людей. Відтоді китайська влада послідовно обмежує масштабні святкування. Водночас не всі міста пішли цим шляхом, наприклад, Ухань підтвердив проведення загальноміських заходів.
У соцмережах користувачі ставлять під сумнів логіку обмежень на тлі спроб уряду стимулювати споживання. Серед версій, чому обмежили святкування Нового року в Китаї вони називають фінансові труднощі місцевих бюджетів або побоювання неконтрольованих натовпів.
Зауважимо, що в Китаї не має великої традиції святкувати Новий рік, як в Європі чи США. Для багатьох це звичайний день, а великі і масові святкування відбуваються через місяць, коли настає Китайський новий рік.
