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В Китае мужчина сбросил своих детей с балкона: как его накажут

В Чунцине произошла трагедия: парень убил двоих детей от первого брака

сегодня, 11:40
Автор:

Козлова Альбіна
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Китайский суд приговорил к смертной казни мужчину, который признан виновным в гибели двух малолетних детей. Об этом сообщает polsatnews.

В Китае мужчина сбросил своих детей с балкона: как его накажут

Китаец убил детей от первого брака, фото из открытых источников

Сообщается, что у 27-летний мужчины были дети от первого брака — мальчик и девочка в возрасте от одного года до двух. Мужчина познакомился с новой любимой, когда еще был женат на матери двух детей.

После развода суд разделил опеку над ними: девочку отдали матери, а сына — отцу. Новая партнерша мужчины начала говорить, что чужих детей не будет воспитывать и давила на любимого, что он избавился от детей.

В день трагедии мужчина попросил бывшую жену доверить ему на этот день дочь. Когда дети были вместе, ему позвонила любимая и во время видеозвонка порезала себе запястье. Требованием женщины было избавиться от детей бывшей.

Тогда молодой человек решил выбросить детей с высоты пятнадцатого этажа. Трагедия произошла в Чунцине. Двухлетняя девочка погибла на месте. Вскоре от полученных травм скончался и годовалый сын подозреваемого.

По словам следователей, мужчина имитировал отчаяние. Из камер видеонаблюдения видно, как он после случившегося выбежал на улицу, при виде детей плакал и бился головой о стену. Подозреваемый говорил, что спал, а проснулся, когда услышал крики отчаяния свидетелей происшествия. Однако стороне обвинения удалось доказать, что подсудимый специально разыгрывал сцены отчаяния. Поэтому суд Чунцина приговорил отца детей к смертной казни.

Как сообщал портал "Комментарии", бизнес-менеджера семьи Кардашьян нашли мертвой в багажнике авто. В материале отмечается, что женщине нанесли ножевые ранения и в результате полученных травм пострадавшая скончалась. В убийстве бизнес-менеджера подозревают ее 49-летнего бойфренда Джейсона Баркера.


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Источник: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-12-30/chiny-kara-smierci-za-zabicie-dzieci-ktorych-nie-chciala-nowa-partnerka/?ref=slider_1491574
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