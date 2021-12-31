В Китае мужчина сбросил своих детей с балкона: как его накажут

Китайский суд приговорил к смертной казни мужчину, который признан виновным в гибели двух малолетних детей. Об этом сообщает polsatnews.



Китаец убил детей от первого брака, фото из открытых источников

Сообщается, что у 27-летний мужчины были дети от первого брака — мальчик и девочка в возрасте от одного года до двух. Мужчина познакомился с новой любимой, когда еще был женат на матери двух детей.

После развода суд разделил опеку над ними: девочку отдали матери, а сына — отцу. Новая партнерша мужчины начала говорить, что чужих детей не будет воспитывать и давила на любимого, что он избавился от детей.

В день трагедии мужчина попросил бывшую жену доверить ему на этот день дочь. Когда дети были вместе, ему позвонила любимая и во время видеозвонка порезала себе запястье. Требованием женщины было избавиться от детей бывшей.

Тогда молодой человек решил выбросить детей с высоты пятнадцатого этажа. Трагедия произошла в Чунцине. Двухлетняя девочка погибла на месте. Вскоре от полученных травм скончался и годовалый сын подозреваемого.

По словам следователей, мужчина имитировал отчаяние. Из камер видеонаблюдения видно, как он после случившегося выбежал на улицу, при виде детей плакал и бился головой о стену. Подозреваемый говорил, что спал, а проснулся, когда услышал крики отчаяния свидетелей происшествия. Однако стороне обвинения удалось доказать, что подсудимый специально разыгрывал сцены отчаяния. Поэтому суд Чунцина приговорил отца детей к смертной казни.

Как сообщал портал "Комментарии", бизнес-менеджера семьи Кардашьян нашли мертвой в багажнике авто. В материале отмечается, что женщине нанесли ножевые ранения и в результате полученных травм пострадавшая скончалась. В убийстве бизнес-менеджера подозревают ее 49-летнего бойфренда Джейсона Баркера.

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