В Китае намекнули Тайваню, что произойдет в случае попытки "отсоединиться"

Китай готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, но не допустит устремленной на независимость острова "сепаратистской" деятельности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер Управления правительства Китая по делам Тайваня Чэнь Биньхуа, сообщает "CGTN".

Китай. Фото: из открытых источников

Чэнь Биньхуа отметил, что материковый Китай не будет терпеть или проявлять снисхождение к силам "независимости Тайваня", если они отважатся на шаги в сторону независимости острова, напомнив антисецессионный закон КНР от 2005 года, в котором говорится о праве Пекина использовать "немирные средства" против Тайваня, если он попытается отделиться от Китая

"Хочу подчеркнуть, что попытка провозгласить "независимость Тайваня" будет означать войну", — заявил Биньхуа.

По его словам, несколько представителей Демократической прогрессивной партии Тайваня "исказили факты, чтобы приуменьшить опасность сепаратистской деятельности за независимость Тайваня", чтобы ввести в заблуждение избирателей на прошедших в следующем году выборах руководства острова.

Спикер также призвал тайванцев выступить против идей независимости и способствовать возвращению отношений между материком и островом на путь мирного развития.

Отметим, одно из главных противоречий между Китаем и США – это Тайвань. Пекин рассматривает остров как сепаратистскую провинцию, которая впоследствии снова окажется под его контролем. Тем не менее Тайвань считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

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