В Китае намекнули Тайваню, что произойдет в случае попытки "отсоединиться"

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Кравцев Сергей
Китай готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, но не допустит устремленной на независимость острова "сепаратистской" деятельности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер Управления правительства Китая по делам Тайваня Чэнь Биньхуа, сообщает "CGTN".
Китай. Фото: из открытых источников
Чэнь Биньхуа отметил, что материковый Китай не будет терпеть или проявлять снисхождение к силам "независимости Тайваня", если они отважатся на шаги в сторону независимости острова, напомнив антисецессионный закон КНР от 2005 года, в котором говорится о праве Пекина использовать "немирные средства" против Тайваня, если он попытается отделиться от Китая
По его словам, несколько представителей Демократической прогрессивной партии Тайваня "исказили факты, чтобы приуменьшить опасность сепаратистской деятельности за независимость Тайваня", чтобы ввести в заблуждение избирателей на прошедших в следующем году выборах руководства острова.
Спикер также призвал тайванцев выступить против идей независимости и способствовать возвращению отношений между материком и островом на путь мирного развития.
Отметим, одно из главных противоречий между Китаем и США – это Тайвань. Пекин рассматривает остров как сепаратистскую провинцию, которая впоследствии снова окажется под его контролем. Тем не менее Тайвань считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.
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