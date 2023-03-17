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В Китае назвали главную цель визита Си Цзиньпина в Россию

В КНР подчеркнули, что намерены убедительно призывать стороны конфликта в Украине к миру

сегодня, 11:35
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Автор:

Кравцев Сергей

В Китае считают, что предстоящий визит лидера Си Цзиньпина в Россию преследует цель "призвать к миру и способствовать переговорам". КНР намерена отстаивать свою якобы "объективную и беспристрастную позицию" по международным и региональным вопросам, включая войну в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "CNN".

В Китае назвали главную цель визита Си Цзиньпина в Россию

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников


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"Предложение Китая сводится к одному предложению, которое заключается в том, чтобы призывать к миру и способствовать переговорам", — сказал спикер МИД Китая Ван Вэньбинь на пресс-брифинге.

При этом западные официальные лица выразили обеспокоенность тем, что Китай может рассматривать возможность предоставления России летальной военной помощи. Но Пекин такие обвинения отвергает.

Ван отметил, что Китай всегда занимал "рассудительную и ответственную" позицию и контролировал экспорт военных и гражданских товаров двойного назначения в соответствии с законом. По его словам, экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и Россией является "открытым и прозрачным".

При этом Китай выступает против, как он их называет "односторонних санкций и долгосрочной юрисдикции без основания в международном праве и без разрешения Совета Безопасности (ООН — ред.)". Ван также обвинил некоторые страны в "двойных стандартах" продажи оружия, заявив, что они "подливают масла в огонь" в отношении Украины.

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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-03-17-23/index.html
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