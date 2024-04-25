Китай ожидает, что во время председательства Венгрии в Европейском Союзе во второй половине года отношения между КНР и ЕС улучшатся. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с венгерским коллегой в Пекине.



Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и министр иностранных дел КНР Ван И. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто совершил визит в Пекин, где встретился с китайским коленом Ван И. По итогам переговоров министр иностранных дел Китая заявил, что существует возможность улучшить отношения между ЕС и КНР благодаря председательству Венгрии в Евросоюзе.

"Во второй половине этого года Венгрия переймет ротационное председательство в ЕС и мы надеемся, что Венгрия будет способствовать рациональному и доброжелательному взгляду Европейского Союза на развитие Китая, будет проводить более позитивную и прагматическую политику по КНР и усилит стратегическую коммуникацию между Китаем и ЕС", — сказал Ван И.

Китайский дипломат отметил, что "ценит настойчивость Венгрии быть силой мира и фактором стабильности в Европе в условиях неспокойной международной ситуации". Ван И также добавил, что сотрудничество с Венгрией показывает, что Китай может быть партнером, а не "противником Европы".

В свою очередь Петер Сийярто отметил, что Венгрия поддерживает продвижение мира, стабильности и роли Китая в мире. По его словам, Будапешт считает сотрудничество с Китаем правильным выбором, а те страны, которые говорят об угрозе от КНР — теряют возможности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия согласовала присутствие китайских правоохранителей на своих улицах. Таким образом, китайская полиция будет патрулировать венгерские улицы.

Также "Комментарии" писали о том, что Китай объяснил США свое сотрудничество с Россией.