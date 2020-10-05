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В Китае неконтролируемый грузовик влетел в рынок: есть погибшие и пострадавшие

В местной полиции говорят, что данное происшествие - не теракт

сегодня, 09:40
Автор:

Елена Волкова

В Китае произошла трагедия. Как сообщает агентство "Синьхуа", по неизвестной пока причине грузовик влетел в рынок сельскохозяйственной продукции в провинции Ганьсу, в результате чего скончалось 6 человек и еще 14 увезла скорая.

В Китае неконтролируемый грузовик влетел в рынок: есть погибшие и пострадавшие

В местной полиции говорят, что данное происшествие — не теракт. Водитель потерял контроль над грузовиком и на скорости влетел в толпу на рынке. Мгновенно скончалось 5 человек, шестой умер в “карете” скорой. Еще 14 пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии. Продолжается расследование.

Напомним, в туристической зоне Китая на днях случился пожар, который унес жизни 13 человек. Огонь вспыхнул в турзоне Тайтайшань в выставочном зале, где представлены снежные скульптуры. В результате заживо сгорели 13 человек, а еще 15 попали в больницу с ожогами и отравлением.


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