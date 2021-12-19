В Китае обрушился мост: есть погибшие (ВИДЕО)



















В городе Эчжоу, расположенном на юго-востоке провинции Хубэй (Китай), произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погибло три человека, еще четыре — пострадали.

В Китае обрушился мост / Фото: cctv.com

Издание News. cctv сообщает, что в субботу, 18 декабря, в городе обрушился пандусный мост, по которому в тот момент проезжали три грузовика и легковой автомобиль. Его буквально раздавило после падения вниз.

Согласно предварительным данным, трое человек погибло, еще четыре — госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Причины разрушения моста пока не известны. Однако отмечается, что во время аварии там выполняли немасштабные строительные работы. На месте происшествия работают 12 спасательных автомобилей и 80 бойцов.

Напомним, что в провинции Хуань, расположенной на юге Китая, взорвали мост, длина которого составляла 760-метров. И это был не теракт, а мера предосторожности, ведь этот мост уже нельзя эксплуатировать. Известно, что событие произошло в городе Чанша, взрывотехники подорвали мост, у которого истек срок эксплуатации и от постройки буквально за 10 секунд ничего не осталось.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 17 декабря неподалеку от областного центра Кировоградской области – города Кропивницкий будет запущен в эксплуатацию для проезда автотранспорта отремонтированный 150-метровый мост.

Читайте также, что президентская программа "Большое строительство" началась с воcстановления инфраструктуры Востока Украины. За неполные два года удалось восстановить 8 мостов и путепроводов Донбасса.

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