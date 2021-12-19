В Китае обрушился мост: есть погибшие (ВИДЕО)

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Светлана Шкурупий
В
городе Эчжоу, расположенном на юго-востоке провинции Хубэй (Китай), произошло
чрезвычайное происшествие, в результате которого погибло три человека, еще
четыре — пострадали.
В Китае обрушился мост / Фото: cctv.com
Издание
News. cctv
сообщает, что в субботу, 18 декабря, в городе обрушился пандусный мост, по
которому в тот момент проезжали три грузовика и легковой автомобиль. Его буквально раздавило после падения вниз.
Согласно
предварительным данным, трое человек погибло, еще четыре — госпитализированы с
травмами разной степени тяжести.
Причины разрушения моста пока не известны. Однако отмечается, что во время аварии там выполняли немасштабные строительные работы. На месте происшествия работают 12 спасательных автомобилей и 80 бойцов.
Напомним,
что в провинции Хуань,
расположенной на юге Китая, взорвали мост, длина которого составляла
760-метров. И это был не теракт, а мера предосторожности, ведь этот мост уже
нельзя эксплуатировать. Известно,
что событие произошло в городе Чанша, взрывотехники подорвали мост, у которого
истек срок эксплуатации и от постройки буквально за 10 секунд ничего не
осталось.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что 17 декабря неподалеку
от областного центра Кировоградской области – города Кропивницкий будет запущен в эксплуатацию для проезда автотранспорта отремонтированный 150-метровый мост.
Читайте также, что президентская программа "Большое строительство" началась с воcстановления инфраструктуры Востока Украины. За неполные два года удалось восстановить 8 мостов и путепроводов Донбасса.
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