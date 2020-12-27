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В Китае за 10 секунд взорвали 760-метровый мост (ВИДЕО)

Мост взорвали из-за истечения срока эксплуатации

сегодня, 16:15
Автор:

Светлана Шкурупий

В провинции Хуань, расположенной на юге Китая, взорвали мост, длина которого составляла 760-метров. И это был не теракт, а мера предосторожности, ведь этот мост уже нельзя эксплуатировать.

В Китае за 10 секунд взорвали 760-метровый мост (ВИДЕО)

в Китае взорвали мост / скриншот из видео

Известно, что событие произошло в городе Чанша, взрывотехники подорвали мост, у которого истек срок эксплуатации и от постройки буквально за 10 секунд ничего не осталось. За этим зрелищем наблюдали сотни туристов и местные жители. Масштабное видео взрыва также появилось в сети и уже собрало более 3 тысяч просмотров.

Сообщается, что рядом с местом, где был взорванный мост, уже построили новый и он недавно был введен в эксплуатацию. 

Стоит отметить, что два года назад в китайской провинции Цзянси из-за критического состояния был взорван мост, длиной 1577 метра. Этот мост был взорван при помощи контролируемого взрыва, на него потратили несколько тонн взрывчатки.

Напомним, в городе Гамбору, расположенном на северо-востоке Нигерии в штате Борно, на мосту произошел взрыв самодельной взрывчатки, в результате которого погибло 30 человек. Сообщалось, что в этом городе действует региональное отделение "Исламского государства", известное как ISWAP. Но ни одна террористическая организация не взяла ответственность за произошедший взрыв.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Могадишо, который является столицей и главным портом Сомали, взорвался автомобиль, наполненный взрывчаткой. В результате теракта погибло около 100 человек, большинство из них — мирные жители. Но на тот момент, ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв.


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