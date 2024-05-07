В Китае объяснили свою позицию по войне в Украине

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Slava Kot
После встречи лидера КНР Си Цзиньпина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, МИД Китая опубликовал объяснение по поводу позиции страны по войне в Украине. По сообщению ведомства, Китай не является стороной войны, а стремится играть активную роль в установлении мира.
Лидер КНР Си Цзиньпин. Фото из открытых источников
МИД Китая указали, что неоднократно указывали свою позицию по "украинскому кризису" — именно так в КНР на официальном уровне называют российское военное вторжение в Украину.
Китай призвал к созданию мирной конференции, в которой Россия и Украина будут участвовать на равных по решению завершения войны в Украине.
Также в Министерство иностранных дел КНР отреагировало на критику Запада к странам, которые помогают России в войне, в том числе и Китай. В заявлении указано, что Пекин "против использования украинского кризиса для перевода вины и дискредитации третьих стран".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что впервые идею мирной конференции на "равных правах" с участием Украины и России Китай озвучил зимой этого года, а Си Цзиньпин подтвердил такую позицию Пекина в апреле.
Также "Комментарии" писали, что Россия исключает саммит мира на основе формулы мира Зеленского и заявляет о переговорах на "основе реалий".
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Іванович
сегодня, 21:28
Сі готується так само "визволити" Тайвань.