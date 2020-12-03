В Китае основали базу для разработки твердого топлива

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Павел Зинченко
Китайский производитель ракет China Rocket и муниципальное правительство Хайяна в провинции Шаньдун на востоке Китая заключили в среду контракт, согласно которому будет создана производственная база для твердотопливных ракет. Ее площадь будет составлять 163 гектара.
ФОТО: Space News
По словам представителей компании, после завершения строительства база сможет производить 20 твердотопливных ракет в год, включая ракеты-носители серии Smart Dragon. Производственная база также будет предоставлять такие услуги, как сборка ракет, а также испытания и запуск ракеты с моря. Эти услуги будут предоставляться как отечественным и зарубежным аэрокосмическим компаниям.
Данная база является частью комплексного аэрокосмического проекта, который в настоящее время создается в городе Хайян. В проект вложено 23 миллиарда юаней (около 3,5 миллиарда долларов США), а общая запланированная площадь составляет 1860 гектаров. Проект включает в себя аэрокосмический промышленный парк, порт приписки для морских запусков ракет и туристический парк в аэрокосмической тематике.
В июне 2019 года Китай успешно запустил ракету-носитель Long March-11 с мобильной платформы в Желтом море у побережья Хайяна. Это был первый запуск китайской ракеты в космос с морской платформы. Ракета была доставлена на стартовую площадку из порта Хайян.
Как сообщало издание "Комментарии", ракета Falcon 9 получит новые двигатели перед очередной миссией. Это связано с провалом нескольких миссий SpaceX, которые планировались на октябрь. В ноябре компания успешно отправила к МКС экипаж из четырех астронавтов.
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