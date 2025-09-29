В Китае открыли самый высокий мост в мире (ФОТО)

В китайской провинции Гуйчжоу завершилось строительство самого высокого моста в мире Huajiang Grand Canyon Bridge. Теперь он стал доступен для общественности.

Самый высокий мост в мире был открыт в Китае. Фото из открытых источников

Мост Большого каньона Хуацзян достигает высоты 625 метров над рекой Хуацзян, что на 200 метров выше Эйфелевой башни. Huajiang Grand Canyon Bridge превышает почти вдвое предыдущего рекордсмена в категории самый высокий мост — виадук Мийо во Франции, высота которого составляет 280 метров.

Общая длина конструкции Huajiang Grand Canyon Bridge составляет 2890 метров, а вес превышает 22 000 тонн – это эквивалент трех Эйфелевых башен. Основная несущая часть состоит из 93 металлических сегментов. Общая стоимость проекта самого высокого моста в мире оценивается в 300 миллионов долларов.

Самый высокий мост в мире Huajiang Grand Canyon Bridge открыли в Китае

Самый высокий мост в мире Huajiang Grand Canyon Bridge

Наибольший эффект от открытия моста ощутят местные жители. Дорога, ранее занимавшая более двух часов, сократится до двух минут. Это означает более быстрый доступ к рабочим местам, медицине, образованию и рынкам сбыта.

Самый высокий мост в мире открыли в Китае

Строительство происходило в сложных условиях в регионе "Трещина Земли", который известен своими глубокими ущельями и отвесными склонами. Ранее жители были фактически изолированы от остального Китая, а транспортировка товаров занимала гораздо больше времени.

Заметим, что из 100 самых высоких мостов мира почти половина построена не просто в Китае, а именно в провинции Гуйчжоу. Еще недавно этот регион считался одним из самых бедных в стране, однако благодаря масштабным инвестициям в дороги, железные дороги, тоннели и мосты он превращается в важный транспортный узел.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Дубае откроют самую высокую гостиницу в мире. Уже доступны его фотографии.

Также "Комментарии" писали, что украинец вырастил самый высокий подсолнечник в мире