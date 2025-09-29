У Китаї відкрили найвищий міст у світі (ФОТО)

У китайській провінції Гуйчжоу завершилося будівництво найвищого мосту у світі Huajiang Grand Canyon Bridge. Тепер він став доступний для громадськості.

Міст Великого каньйону Хуацзян сягає висоти 625 метрів над річкою Хуацзян, що на 200 метрів вище за Ейфелеву вежу. Huajiang Grand Canyon Bridge перевищує майже удвічі попереднього рекордсмена у категорії найвищий міст — віадук Мійо у Франції висота якого становить 280 метрів.

Загальна довжина конструкції Huajiang Grand Canyon Bridge становить 2890 метрів, а вага перевищує 22 000 тонн — це еквівалент трьох Ейфелевих веж. Основна несуча частина складається з 93 металевих сегментів. Загальна вартість проєкту найвищого мосту у світі оцінюється у 300 мільйонів доларів.

Найбільший ефект від відкриття мосту відчують місцеві мешканці. Дорога, яка раніше займала понад дві години, скоротиться до двох хвилин. Це означає швидший доступ до робочих місць, медицини, освіти та ринків збуту.

Будівництво відбувалося у складних умовах в регіоні "Тріщина Землі", який відомий своїми глибокими ущелинами та стрімкими схилами. Раніше жителі були фактично ізольовані від решти Китаю, а транспортування товарів займало значно більше часу.

Зауважимо, що зі 100 найвищих мостів світу майже половина зведена не просто в Китаї, а саме у провінції Гуйчжоу. Ще донедавна цей регіон вважався одним із найбідніших у країні, однак завдяки масштабним інвестиціям у дороги, залізниці, тунелі та мости він перетворюється на важливий транспортний вузол.

