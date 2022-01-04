В Китае открылся самый длинный подводный тоннель: как он выглядит

После почти четырех лет строительства самый длинный подводный тоннель Китая теперь открыт для движения транспортных средств. Об этом сообщает CNN.

Вид на светодиодный потолок, установленный в 10,79-километровом тоннеле под озером Тайху - Reuters

Тоннель Тайху с протяженностью 10,79 километра (6,65 миль) тянется под озером Тайху в восточной провинции Цзянсу в Китае, примерно в 50 километрах к востоку от Шанхая.

По словам чиновников Цзянсу, тоннель был построен за 9,9 млрд юаней (около 1,56 млрд долларов). Строительство начато 9 января 2018 года.

Более 2 миллионов кубометров бетона было использовано для строительства двустороннего тоннеля, который имеет шесть полос и имеет ширину 17,45 метра, сообщает официальное информационное агентство Китая Синьхуа.

Потолок тоннеля оснащен разноцветными светодиодными лампами, предназначенными для предотвращения усталости водителя.

Тоннель является частью 43,9-километрового шоссе Чанчжоу-Уси, открытого для посетителей 30 декабря 2021 года. Он является альтернативной скоростной дорогой для путешественников, путешествующих между Шанхаем и Нанкином, столицей Цзянсу.

Соединяя скоростные автомагистрали Сучжоу, Уси и Чанчжоу, он был построен для того, чтобы снизить транспортное давление на города вблизи озера Тайху, одновременно способствуя экономическому развитию городов в районе дельты реки Янцзы.

Итак, как туннель Тайху противостоит своим глобальным аналогам? Самый длинный в мире автомобильный тоннель – это 14,3-километровый двойной туннель Рифаст в Норвегии, проходящий между городом Ставангер и муниципалитетом Странд.

Подводная часть тоннеля Tokyo Bay Aqua-Line, автомобильной дороги, проходящей под Токийским заливом, составляет 9,6 километров.

Что касается подводных тоннелей в целом, то главная честь принадлежит тоннелю под Ла-Маншем, соединяющим Англию и Францию по железной дороге. Его подводная часть имеет длину 37,9 километров, что является самым большим показателем из всех подводных тоннелей в мире.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Китае обрушился мост : есть погибшие.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!