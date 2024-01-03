В Китае отреагировали на ракетный удар России по Украине

Китай отреагировал на удары российских ракет по жилым домам и другим гражданским объектам в Украине. В дипломатическом ведомстве призвали "соответствующие стороны" проявлять сдержанность и избегать ударов по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".



Глава МИД Китая Ван И. Фото из открытых источников

В офисе пресс-секретаря МИД КНР отреагировали на запрос украинских журналистов относительно российской ракетной атаки по Украине и в очередной раз избежали осуждения России.

"Позиция Китая в вопросе "украинского кризиса" последовательна и четка. Мы продолжаем призывать соответствующие стороны проявлять максимальную сдержанность, избегать нападений на гражданские объекты и защищать безопасность гражданских", — ответили в МИД Китая.

Китай призвал, что Украина и Россия должны идти на диалог и решить вопросы переговорами. Несмотря на это, Китай избегает обозначений, что Россия является агрессором в войне против Украины. Кроме того, в КНР войну в Украине продолжают называть "кризисом".

"Мы надеемся, что все стороны возьмут на себя обязательства по политическому урегулированию кризиса, скорейшему прекращению войны и совместному содействию облегчению ситуации", — отметили в дипломатическом ведомстве КНР.

Официальные лица Китая продолжают избегать осуждений агрессии РФ и нарушений международных прав, что подтверждается в постоянных ударах России по гражданским объектам и гибели мирных жителей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что посол Великобритании и США отреагировали на очередную масштабную атаку России по Украине и осудили агрессию РФ.

Также "Комментарии" писали, что Путин хочет договариваться с Западом, чтобы убедить последних изменить Украине и начать мирные переговоры.