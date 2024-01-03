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В Китае отреагировали на ракетный удар России по Украине

Появилась реакция Китая на массовый российский ракетный удар по Украине 2 января.

3 января 2024, 16:42 comments8182
Автор:
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Slava Kot
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Китай отреагировал на удары российских ракет по жилым домам и другим гражданским объектам в Украине. В дипломатическом ведомстве призвали "соответствующие стороны" проявлять сдержанность и избегать ударов по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".

В Китае отреагировали на ракетный удар России по Украине

Глава МИД Китая Ван И. Фото из открытых источников

В офисе пресс-секретаря МИД КНР отреагировали на запрос украинских журналистов относительно российской ракетной атаки по Украине и в очередной раз избежали осуждения России.

"Позиция Китая в вопросе "украинского кризиса" последовательна и четка. Мы продолжаем призывать соответствующие стороны проявлять максимальную сдержанность, избегать нападений на гражданские объекты и защищать безопасность гражданских", — ответили в МИД Китая.

Китай призвал, что Украина и Россия должны идти на диалог и решить вопросы переговорами. Несмотря на это, Китай избегает обозначений, что Россия является агрессором в войне против Украины. Кроме того, в КНР войну в Украине продолжают называть "кризисом".

"Мы надеемся, что все стороны возьмут на себя обязательства по политическому урегулированию кризиса, скорейшему прекращению войны и совместному содействию облегчению ситуации", — отметили в дипломатическом ведомстве КНР.

Официальные лица Китая продолжают избегать осуждений агрессии РФ и нарушений международных прав, что подтверждается в постоянных ударах России по гражданским объектам и гибели мирных жителей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что посол Великобритании и США отреагировали на очередную масштабную атаку России по Украине и осудили агрессию РФ.

Также "Комментарии" писали, что Путин хочет договариваться с Западом, чтобы убедить последних изменить Украине и начать мирные переговоры.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3808601-kitaj-pro-udar-rf-po-ukraini-zaklikaemo-vidpovidni-storoni-do-strimanosti.html
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Обсуждения

УРУМ

3 января 2024, 21:50

Брат, Ты не брат, да и не человек ты. Ты просто тупиковая ветвь, прямоходящих скотов и убийц, заселившая болота московии. Вы, садисты и мародеры, этим занимаетесь пару сотен лет и вам не понять принципов гуманизма. Ваши принципы это убивать всех, на кого покажет хозяин. Вы скоты и плодите себе подобных скотов, вас сразу определяют за границами вашей скотской страны.

Іванович

3 января 2024, 21:08

У КНР своя "Украина" - Тайвань. Ждут только удобного момента для вторжения.

Брат

3 января 2024, 19:20

Что капризные укродетки,опять не по-вашему вышло?! А вы поплачьте-устройте Бучу-2, только хоть убитых елочкой вдоль дороги не выкладывайте,и белые повязки у убитых не забудьте снять,а то ложь расчитана на тупых.А можете башкой об землю побиться,типа вот я умру,сто вы-Запад без меня делать будете?!


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