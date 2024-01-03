В Китае отреагировали на ракетный удар России по Украине

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Slava Kot
Китай отреагировал на удары российских ракет по жилым домам и другим гражданским объектам в Украине. В дипломатическом ведомстве призвали "соответствующие стороны" проявлять сдержанность и избегать ударов по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".
Глава МИД Китая Ван И. Фото из открытых источников
В офисе пресс-секретаря МИД КНР отреагировали на запрос украинских журналистов относительно российской ракетной атаки по Украине и в очередной раз избежали осуждения России.
Китай призвал, что Украина и Россия должны идти на диалог и решить вопросы переговорами. Несмотря на это, Китай избегает обозначений, что Россия является агрессором в войне против Украины. Кроме того, в КНР войну в Украине продолжают называть "кризисом".
Официальные лица Китая продолжают избегать осуждений агрессии РФ и нарушений международных прав, что подтверждается в постоянных ударах России по гражданским объектам и гибели мирных жителей.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что посол Великобритании и США отреагировали на очередную масштабную атаку России по Украине и осудили агрессию РФ.
Также "Комментарии" писали, что Путин хочет договариваться с Западом, чтобы убедить последних изменить Украине и начать мирные переговоры.
Обсуждения
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УРУМ
3 января 2024, 21:50
Брат, Ты не брат, да и не человек ты. Ты просто тупиковая ветвь, прямоходящих скотов и убийц, заселившая болота московии. Вы, садисты и мародеры, этим занимаетесь пару сотен лет и вам не понять принципов гуманизма. Ваши принципы это убивать всех, на кого покажет хозяин. Вы скоты и плодите себе подобных скотов, вас сразу определяют за границами вашей скотской страны.
Іванович
3 января 2024, 21:08
У КНР своя "Украина" - Тайвань. Ждут только удобного момента для вторжения.
Брат
3 января 2024, 19:20
Что капризные укродетки,опять не по-вашему вышло?! А вы поплачьте-устройте Бучу-2, только хоть убитых елочкой вдоль дороги не выкладывайте,и белые повязки у убитых не забудьте снять,а то ложь расчитана на тупых.А можете башкой об землю побиться,типа вот я умру,сто вы-Запад без меня делать будете?!