В МИД Китая отреагировали на разрешение президента США Джо Байдена бить по территории РФ западным оружием. В частности, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил, что скорейшее прекращение огня и поиск политического решения конфликта в Украине отвечают интересам всех сторон.

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"Позиция Китая по украинскому вопросу всегда была ясной. В интересах всех сторон как можно скорее прекратить огонь и закончить войну, найти политическое решение", — сказал дипломат.

При этом Линь Цзян отметил, что главным приоритетом в украинском конфликте является скорейшая деэскалация ситуации.

Китайский дипломат подчеркнул, что Пекин всегда поощрял и поддерживал все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса и готов продолжать играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь РФ тактическими баллистическими ракетами ATACMS. При этом в РФ уже назвали решение США "беспрецедентным шагом", который приведет к немедленному ответу России и опасности глобальной войны.

Также "Комментарии" рассказывали, что в террористической России продолжается истерика на фоне якобы разрешения Белого дома использовать западное оружие по ударам вглубь РФ. В частности, как заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, маршруты военных поставок для украинской армии известны Вооруженным силам РФ, поэтому дальнобойное оружие станет такой же законной целью для России, как и другие виды вооружений.



