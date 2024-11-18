В террористической России продолжается истерика на фоне якобы разрешения Белого дома использовать западное оружие по ударам вглубь РФ. В частности, как заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, маршруты военных поставок для украинской армии известны Вооруженным силам РФ, поэтому дальнобойное оружие станет такой же законной целью для России, как и другие виды вооружений.

Путин, Зеленский и Байден

"Для Вооруженных сил России, логистика обеспечения и обслуживания военных поставок для ВСУ давно известна. Поэтому дальнобойное оружие станет такой же мишенью, как и все остальные цели, по которым мы регулярно отрабатыватываем. В любом случае у России достаточно передовых средств для отражения атак любых видов вооружений, включая дальнобойное", — заявил Бондарев.

При этом, комментируя возможность того, что Украина ударит по РФ западным оружием, он вспомнил о ядерной доктрине, с которой ознакомлены на Западе.

Как заявил российский сенатор, решение о возможности применения дальнобойного оружия вглубь РФ было инициировано самими американцами.

"Сами же американцы и были инициаторами этой идеи, которая начала распространяться через Зеленского несколько месяцев назад — так же, как и идея поставок истребителей F-16 Украине. А в период смены власти в США, это им становится даже на руку — создают проблему как для России, так и новому президенту США, к которому потом с этим разбираться", — заявил россиянин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь РФ тактическими баллистическими ракетами ATACMS. При этом в РФ уже назвали решение США "беспрецедентным шагом", который приведет к немедленному ответу России и опасности глобальной войны.



