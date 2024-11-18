Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
В террористической России продолжается истерика на фоне якобы разрешения Белого дома использовать западное оружие по ударам вглубь РФ. В частности, как заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, маршруты военных поставок для украинской армии известны Вооруженным силам РФ, поэтому дальнобойное оружие станет такой же законной целью для России, как и другие виды вооружений.
Путин, Зеленский и Байден
При этом, комментируя возможность того, что Украина ударит по РФ западным оружием, он вспомнил о ядерной доктрине, с которой ознакомлены на Западе.
Как заявил российский сенатор, решение о возможности применения дальнобойного оружия вглубь РФ было инициировано самими американцами.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь РФ тактическими баллистическими ракетами ATACMS. При этом в РФ уже назвали решение США "беспрецедентным шагом", который приведет к немедленному ответу России и опасности глобальной войны.
Новости