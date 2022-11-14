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В Китае отреагировали на ядерные угрозы России

В КНР дали четко понять, что не приемлют ядерную риторику Кремля

сегодня, 08:44 comments2093
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Автор:

Кравцев Сергей

Премьер-министр Китая Ли Кэцян назвал безответственными угрозы применения ядерного оружия. Об этом он заявил во время саммита Ассоциации стран Восточной Азии в Камбодже, дав понять, что официальный Пекин недоволен ядерными угрозами своего стратегического партнера России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

В Китае отреагировали на ядерные угрозы России

Путин и Си Цзиньпин. Фото: Getty Images

Как рассказал высокопоставленный представитель администрации США, глава китайского правительства говорил довольно детально о политике Китая в отношении Украины. 

Американский чиновник на условиях анонимности заявил, что Китай имеет четкую позицию – он поддерживает суверенитет Украины и считает безответственными заявления некоторых людей о возможности применения ядерного оружия. 

Для уточнения важно сказать, что Запад обвинял Россию в безответственных заявлениях о возможном применении ядерного оружия с момента ее февральского вторжения в Украину.

Официальный представитель США заявил, что "в Пекине несомненно был некоторый дискомфорт по поводу того, что мы видели в плане безрассудной риторики и активности со стороны России", несмотря на то, что формально Москва является партнером Китая.

"Я думаю, также бесспорно, что Китай, вероятно, одновременно удивлен и даже несколько смущен ходом российской войны", — добавил чиновник.

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Источник: https://www.reuters.com/world/china/china-premier-li-emphasised-irresponsibility-nuclear-threats-asia-summit-us-2022-11-14/
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