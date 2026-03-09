В Китае озадачили заявлением о новом лидере Ирана: важные детали

Китай решительно высказался против каких-либо действий, направленных против нового верховного лидера Ирана, Моджтабы Хаменеи. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел КНР Гуо Цзякунь, сообщает The Times of Israel.

Фото: из открытых источников

"Китай категорически против вмешательства во внутренние дела других государств под любым предлогом. Суверенитет, безопасность и территориальная целостность Ирана должны оставаться незыблемыми", — подчеркнул дипломат.

По словам Гуо Цзякуня, избрание Моджтабы Хаменеи состоялось в соответствии с конституционными нормами Ирана и является исключительно внутренним делом страны. Спикер отметил, что Пекин уважает решения, принятые иранским народом и его руководством.

Новый верховный лидер Ирана, 56-летний Моджтаба Хаменеи, является сыном ликвидированного аятоллы Али Хаменеи. Ранее он не занимал государственные должности, однако считается влиятельной фигурой в религиозно-политических кругах страны. Его избрание состоялось всего через несколько дней после смерти предыдущего лидера, что подчеркивает скорость передачи властей в Иране.

В то же время, международная реакция была неоднозначной. Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к иранскому народу с призывом выступить против аятолла, назвав режим тиранией, от которой следует освободить страну.

Президент США Дональд Трамп также высказал свою позицию по поводу изменений в руководстве Ирана. Он заявил, что стремится к "полной замене руководства" и даже имеет кандидатуры на роль "хорошего лидера", но подчеркнул, что Моджтаба Хаменеи не сможет надолго удерживать власть без поддержки Вашингтона. Трамп объяснил свою позицию тем, что США стремятся избежать будущих конфликтов с Тегераном.

