logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Китай У Китаї спантеличили заявою про нового лідера Ірану: важливі деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

У Китаї спантеличили заявою про нового лідера Ірану: важливі деталі

Китай висловив жорстку позицію щодо нового керівництва Ірану

9 березня 2026, 12:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Китай рішуче висловився проти будь-яких дій, спрямованих проти нового верховного лідера Ірану, Моджтаби Хаменеї. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Гуо Цзякунь, повідомляє The Times of Israel.

У Китаї спантеличили заявою про нового лідера Ірану: важливі деталі

Фото: з відкритих джерел

"Китай категорично проти втручання у внутрішні справи інших держав під будь-яким приводом. Суверенітет, безпека та територіальна цілісність Ірану мають залишатися непорушними", — підкреслив дипломат. 

За словами Гуо Цзякуня, обрання Моджтаби Хаменеї відбулося відповідно до конституційних норм Ірану та є виключно внутрішньою справою країни. Речник зазначив, що Пекін поважає рішення, ухвалені іранським народом та його керівництвом.

Новий верховний лідер Ірану, 56-річний Моджтаба Хаменеї, є сином ліквідованого аятоли Алі Хаменеї. Раніше він не обіймав державних посад, однак вважається впливовою фігурою в релігійно-політичних колах країни. Його обрання відбулося всього за кілька днів після смерті попереднього лідера, що підкреслює швидкість передачі влади в Ірані.

Водночас міжнародна реакція була неоднозначною. Прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся до іранського народу із закликом виступити проти аятол, назвавши режим тиранією, від якої слід звільнити країну.

Президент США Дональд Трамп також висловив свою позицію щодо змін у керівництві Ірану. Він заявив, що прагне "повної заміни керівництва" та навіть має кандидатури на роль "хорошого лідера", але наголосив, що Моджтаба Хаменеї не зможе надовго утримувати владу без підтримки Вашингтона. Трамп пояснив свою позицію тим, що США прагнуть уникнути майбутніх конфліктів із Тегераном.

Портал "Коментарі" вже писав, що незабаром у Європейському Союзі планується обговорення реалістичних термінів вступу України до ЄС. Нідерланди підкреслюють важливість майбутнього Києва в європейській спільноті. Про це 8 березня на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив новопризначений прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини