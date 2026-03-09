У Китаї спантеличили заявою про нового лідера Ірану: важливі деталі

Китай рішуче висловився проти будь-яких дій, спрямованих проти нового верховного лідера Ірану, Моджтаби Хаменеї. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Гуо Цзякунь, повідомляє The Times of Israel.

"Китай категорично проти втручання у внутрішні справи інших держав під будь-яким приводом. Суверенітет, безпека та територіальна цілісність Ірану мають залишатися непорушними", — підкреслив дипломат.

За словами Гуо Цзякуня, обрання Моджтаби Хаменеї відбулося відповідно до конституційних норм Ірану та є виключно внутрішньою справою країни. Речник зазначив, що Пекін поважає рішення, ухвалені іранським народом та його керівництвом.

Новий верховний лідер Ірану, 56-річний Моджтаба Хаменеї, є сином ліквідованого аятоли Алі Хаменеї. Раніше він не обіймав державних посад, однак вважається впливовою фігурою в релігійно-політичних колах країни. Його обрання відбулося всього за кілька днів після смерті попереднього лідера, що підкреслює швидкість передачі влади в Ірані.

Водночас міжнародна реакція була неоднозначною. Прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся до іранського народу із закликом виступити проти аятол, назвавши режим тиранією, від якої слід звільнити країну.

Президент США Дональд Трамп також висловив свою позицію щодо змін у керівництві Ірану. Він заявив, що прагне "повної заміни керівництва" та навіть має кандидатури на роль "хорошого лідера", але наголосив, що Моджтаба Хаменеї не зможе надовго утримувати владу без підтримки Вашингтона. Трамп пояснив свою позицію тим, що США прагнуть уникнути майбутніх конфліктів із Тегераном.

