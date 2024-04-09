В Китае поддерживают проведение глобального саммита мира. Но есть условие

Китайский министр заявил о том, что официальный Пекин поддерживает проведение международной конференции, на которой будут обсуждать войну в Украине и формула мира президента Владимира Зеленского.

Ван И

По его словам, Китай надеется на скорейшее прекращение боевых действий в Украине и в целом завершении войны.

Впрочем, как заявил Ван И, в международной конференции должна принять участие и страна-агрессор Россия.

"Китай поддерживает своевременный созыв международной конференции, на которую согласились бы как Россия, так и Украина, с участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов" , — заявил китайский министр.

Помимо этого, он заявил, что Китай в вопросе разрешения "кризиса" в Украине придерживается своего "мирного плана", который был обнародован в прошлом году.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России не поддерживают проведение глобального саммита мира, на котором планируется обсуждение "мирной формулы" президента Владимира Зеленского. В МИД страны-агрессора заявили, что этот саммит ни к чему не приведет, ведь будет проходить без участия России. Помимо этого, там заявили, что РФ не будет принимать в этом саммите участие, хотя на самом деле, ее туда никто не приглашал.

Как отметил глава Офиса президента Андрей Ермак, возможно, Россию позовут на переговоры на втором этапе, когда будет выработана общая позиция в отношении РФ, и ее при встрече донесут до агрессора.

При этом российский диктатор Владимир Путин заявил, что есть только одно условие, при котором Россия пойдет на мир с Украиной. По его словам, Киев должен признать "новые реальности на земле". То есть, отдать захватчикам все оккупированные территории.



