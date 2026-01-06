В Китае поразили циничное заявление о завершении войны: на что намекают Украине

Китайский подход к урегулированию конфликта между Россией и Украиной основывается на четырех принципах мирного разрешения, среди которых уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств, включая Украину, а также учет законных интересов безопасности всех стран. Об этом на брифинге заявила представитель МИД КНР Мао Нин.

Фото: из открытых источников

По ее словам, позиция Китая относительно "украинского кризиса" — так в КНР официально называют войну России против Украины — четкая и последовательная. Основой подхода Пекина являются четыре мирных принципа, которые выразил глава КНР Си Цзиньпин: уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств, соблюдение целей и принципов Устава ООН, серьезный учет законных интересов безопасности стран, а также поддержка всех усилий, направленных на мирное урегулирование конфликта.

В то же время, отвечая на вопрос о разнице между событиями в Венесуэле и войной в Украине, Мао Нин уклонилась от прямого ответа, подчеркнув, что "объективная и справедливая" позиция Китая и его усилия по установлению мира в Украине хорошо заметны на международной арене.

Спикер подчеркнула, что Китай с самого начала кризиса активно способствует мирным переговорам и политическому разрешению ситуации. Однако тезис о "законных интересах безопасности всех стран", часто повторяемый китайскими лидерами, не зафиксирован ни в каких документах ООН и фактически является концепцией, которую Россия использует для оправдания своей агрессии против Украины, обвиняя ее в якобы создании угрозы для РФ. Москва традиционно не детализирует эти угрозы.

Пекин, ссылаясь на этот принцип, фактически подразумевает собственное противостояние с США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где из-за наращивания военной активности КНР возрастают риски инцидентов с участием китайских военных, США и их союзников. Таким образом, китайский нарратив часто служит более широким геополитическим целям Пекина, а не непосредственно урегулированию украинского конфликта.

