Світ Китай У Китаї вразили цинічною заявою про завершення війни: на що натякають Україні
НОВИНИ

У Китаї вразили цинічною заявою про завершення війни: на що натякають Україні

Міжнародне співтовариство помітно визнає прагнення Китаю до об’єктивного й справедливого підходу та його зусилля задля встановлення миру в Україні

6 січня 2026, 11:50
Китайський підхід до врегулювання конфлікту між Росією та Україною ґрунтується на чотирьох принципах мирного вирішення, серед яких повага до суверенітету та територіальної цілісності всіх держав, включно з Україною, а також врахування законних інтересів безпеки усіх країн. Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін.

У Китаї вразили цинічною заявою про завершення війни: на що натякають Україні

Фото: з відкритих джерел

За її словами, позиція Китаю щодо "української кризи" — так у КНР офіційно називають війну Росії проти України — є чіткою та послідовною. Основою підходу Пекіна є чотири мирні принципи, які висловив голова КНР Сі Цзіньпін: повага до суверенітету і територіальної цілісності всіх держав, дотримання цілей та принципів Статуту ООН, серйозне врахування законних інтересів безпеки країн, а також підтримка всіх зусиль, спрямованих на мирне врегулювання конфлікту.

Водночас відповідаючи на запитання щодо різниці між подіями у Венесуелі та війною в Україні, Мао Нін ухилилась від прямої відповіді, підкресливши, що "об’єктивна та справедлива" позиція Китаю та його зусилля для встановлення миру в Україні добре помітні на міжнародній арені.

Речниця наголосила, що Китай від самого початку кризи активно сприяє мирним переговорів та політичному вирішенню ситуації. Проте теза про "законні інтереси безпеки всіх країн", яку часто повторюють китайські лідери, не зафіксована в жодних документах ООН і фактично є концепцією, яку Росія використовує для виправдання своєї агресії проти України, звинувачуючи її у нібито створенні загрози для РФ. Москва традиційно не деталізує ці "загрози". 

Пекін, посилаючись на цей принцип, фактично має на увазі власне протистояння зі США в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, де через нарощування військової активності КНР зростають ризики інцидентів за участю китайських військових, США та їх союзників. Таким чином, китайський наратив часто слугує ширшим геополітичним цілям Пекіна, а не безпосередньо врегулюванню українського конфлікту.

Як вже писали "Коментарі", у  Росії знову відклали старт серійного виробництва літака МС-21, над яким працюють з 2009 року. Незважаючи на численні обіцянки, жодного літака для авіакомпаній поки не виготовлено, повідомляє Центр протидії дезінформації.



