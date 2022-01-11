В Китае появился самый длинный подводный тоннель для машин

В китайской провинции Цзянсу для движения автомобилей открыли самый длинный в государстве подводный тоннель. Стоимость строительства составила около 1,56 млрд долларов. Тоннель тянется под озером Тайху в провинции Цзянсу на востоке Китая, примерно в 50 км к востоку от Шанхая, пишет CNN. Его протяженность составляет 10,79 км.

Тоннель - фото из открытых источников

На строительство 6-полосного тоннеля шириной 17,45 метра ушло более двух миллионов кубометров бетона. Потолок оборудован яркими светодиодными лампами, чтобы внимание водителей не рассеивалось. Новый тоннель является частью шоссе Чанчжоу-Уси, протяженность которого 43,9 км. Тоннель является альтернативной скоростной автомагистралью для автомобилистов, путешествующих между Шанхаем и Нанкином, столицей Цзянсу.

Напомним, в китайском городе Хайкоу провинции Хайнань официально начал действовать тоннель Веньминдун. Он был создан с целью соединить центральный район города Хайкоу и новый район Цзяндун, который относится к Хайнаньскому порту свободной торговли. Строительство продолжалось приблизительно год. Рабочие трудились круглосуточно, в три смены. Учитывая тот факт, что масштаб строительства был серьезным, власть не только мобилизовала большое количество рабочих, но и задействовала спецтехнику, которая была переброшена из других регионов Китая. После завершения строительства расстояние через реку Нанду можно преодолеть за три минуты. Также благодаря успешному воплощению этого проекта существенно снизилась нагрузка на мосты.

Общая длина переправы составляет 4,38 километра, из них протяженность подводного участка — 2,72 километра. Тоннель был построен компанией STEC Shanghai Urban Construction Municipal Engineering Group.

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