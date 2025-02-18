Частные терминалы в Китае начали принимать нефть из танкеров, находящихся под санкциями США. Крупнейшие китайские импортеры иранской и российской нефти нашли способы обойти крупных портовых операторов, боящихся санкций.

Россия и Китай. Фото: из открытых источников.

Как сообщает Bloomberg, Дуньин в восточной провинции Шаньдун стал важным портом для приема нефти после того, как государственная компания Shandong Port Group передала один из терминалов в частные руки.

Танкер Si He, попавший под санкции 10 января, доставил более 744 000 баррелей российской нефти ESPO в Дуньине на прошлой неделе.

Также появились другие альтернативные терминалы, в частности независимый причал в Яншане, расположенный к югу от Шанхая, а также терминал в южном порту Хуэйчжоу, недавно принявший партию иранской нефти. Популярность частных причалов возросла после того, как в прошлом месяце Shandong Port Group призвала отказаться от приема танкеров из списка санкций, что явилось реакцией на усиление контроля со стороны Вашингтона.

Благодаря таким вариантам независимые нефтеперерабатывающие компании, так называемые "чайники", могут продолжать импорт дешевой нефти, при этом защищая китайских логистов и крупные НПЗ.

Согласно подсчетам Bloomberg, в 2024 году закупки Китаем нефти из России и Ирана составляли четверть общего объема импорта. Однако ужесточение ограничений со стороны Вашингтона в конце прошлого года усложнило торговлю, заставив покупателей искать новые пути для сохранения доступа к дешевой нефти.

Как уже писали "Комментарии", старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Чжоу Бо заявил, что Китай может отправить в Украину собственных миротворцев. По его словам, это может произойти после войны и в том случае, если миротворческие миссии в Украине будут проводиться вместе с другими странами.