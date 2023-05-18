В Китае раскрыли детали переговоров спецпредставителя с Зеленским

Китай после встречи своего спецпредставителя с президентом Владимиром Зеленским заявил, что готов сотрудничать с Украиной и международным сообществом для установления мира. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "The Guardian".

Ли Хуэй. Фото: china-embassy.org

"Китай всегда играл конструктивную роль в налаживании гуманитарной ситуации в Украине по-своему и будет продолжать оказывать помощь Украине в пределах своих возможностей", — заявил спецпредставитель Ли Хуэй, которого цитирует Министерство иностранных дел Китая.

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Как утверждает дипломат, Китай готов искать "общий знаменатель" с мировым сообществом, чтобы установить мир в Украине.

"Китай готов содействовать международному сообществу, чтобы сформировать крупнейший общий знаменатель для разрешения украинского кризиса, и прилагать собственные усилия, чтобы остановить боевые действия, (установить) прекращение огня и восстановить мир как можно быстрее", — говорится в заявлении.

Напомним, спецпредставитель Китая Ли Хуэй прибыл в Украину накануне. Он провел переговоры с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Читайте также на портале "Комментарии" — спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй начал свое турне. Кроме Украины он должен посетить Польшу, Францию, ФРГ и Россию для обсуждения решения "украинского кризиса" (как в КНР называют войну РФ против Украины). Какие ожидания от этой поездки? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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