logo

BTC/USD

27380.24

ETH/USD

1827.05

LTC/USD

93.02

USD/UAH

37.37

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай В Китае раскрыли детали переговоров спецпредставителя с Зеленским
commentss НОВОСТИ Все новости

В Китае раскрыли детали переговоров спецпредставителя с Зеленским

Китай готов искать "общий знаменатель" с мировым сообществом, чтобы установить мир в Украине.

сегодня, 11:00 comments1144
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Китай после встречи своего спецпредставителя с президентом Владимиром Зеленским заявил, что готов сотрудничать с Украиной и международным сообществом для установления мира. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "The Guardian".

В Китае раскрыли детали переговоров спецпредставителя с Зеленским

Ли Хуэй. Фото: china-embassy.org

"Китай всегда играл конструктивную роль в налаживании гуманитарной ситуации в Украине по-своему и будет продолжать оказывать помощь Украине в пределах своих возможностей", — заявил спецпредставитель Ли Хуэй, которого цитирует Министерство иностранных дел Китая.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Как утверждает дипломат, Китай готов искать "общий знаменатель" с мировым сообществом, чтобы установить мир в Украине.

"Китай готов содействовать международному сообществу, чтобы сформировать крупнейший общий знаменатель для разрешения украинского кризиса, и прилагать собственные усилия, чтобы остановить боевые действия, (установить) прекращение огня и восстановить мир как можно быстрее", — говорится в заявлении.

Напомним, спецпредставитель Китая Ли Хуэй прибыл в Украину накануне. Он провел переговоры с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Читайте также на портале "Комментарии" — спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй начал свое турне. Кроме Украины он должен посетить Польшу, Францию, ФРГ и Россию для обсуждения решения "украинского кризиса" (как в КНР называют войну РФ против Украины). Какие ожидания от этой поездки? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – о чем говорит провокационное поведение Евгения Пригожина в Бахмуте – может ли что-то угрожать Владимиру Путину.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/may/18/russia-ukraine-war-live-updates-kyiv-missile-strikes-attack
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!