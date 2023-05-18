В Китае раскрыли детали переговоров спецпредставителя с Зеленским

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Кравцев Сергей
Китай после встречи своего спецпредставителя с президентом Владимиром Зеленским заявил, что готов сотрудничать с Украиной и международным сообществом для установления мира. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "The Guardian".
Ли Хуэй. Фото: china-embassy.org
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Как утверждает дипломат, Китай готов искать "общий знаменатель" с мировым сообществом, чтобы установить мир в Украине.
Напомним, спецпредставитель Китая Ли Хуэй прибыл в Украину накануне. Он провел переговоры с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Читайте также на портале "Комментарии" — спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй начал свое турне. Кроме Украины он должен посетить Польшу, Францию, ФРГ и Россию для обсуждения решения "украинского кризиса" (как в КНР называют войну РФ против Украины). Какие ожидания от этой поездки? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – о чем говорит провокационное поведение Евгения Пригожина в Бахмуте – может ли что-то угрожать Владимиру Путину.
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