Спецпредставитель Китая едет в Украину, ЕС и Россию: какие ожидания – что может измениться

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Польшу, Францию, ФРГ и Россию для обсуждения решения "украинского кризиса" (как в КНР называют войну РФ против Украины). Какие ожидания от этой поездки? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй. Фото: из открытых источников

Похоже, китайцы просто хотят использовать свой, ими же придуманный, статус "миротворцев" лишь для того, чтобы усиливать свое влияние в третьих странах

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко поделился таким комментарием:

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"У меня – нулевые ожидания от этого вояжа. Если его целью является посадить нас за стол переговоров на российских условиях, то это – абсолютно бесперспективное дело. Если есть желание посадить РФ за стол переговоров на украинских условиях – то же самое. А всё остальное – это разговоры вокруг правильной, но нереалистичной темы".

По мнению Владимира Огрызко, похоже, китайцы просто хотят использовать свой, ими же придуманный, статус "миротворцев" лишь для того, чтобы усиливать свое влияние в третьих странах (теперь их еще называют страны Глобального Юга).

К сожалению, какие-то непонятные сигналы уже подавал президент Франции Макрон после своего визита в Китай Но вряд ли дело пойдет дальше разговоров". "Там, где у КНР есть очевидные экономические интересы, где она пытается увеличивать свое влияние, надеясь таким образом противостоять Глобальному Запад, – поясняет эксперт. – И, скорее всего, представитель Китая во время данного вояжа будет обговаривать псевдомирную инициативу Пекина

По словам Владимира Огрызко, для него сигналом касательно того, какую позицию займут европейские страны, было недавнее заявление высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, что Пекин остается важным партнером Брюсселя, но уже потерял возможность быть посредником. Потому что его якобы "нейтральность" имела ярко выраженную пророссийскую направленность.

"Не думаю, что это личная точка зрения Борреля. Такие заявления имеют под собой серьезные основания. И появляются не просто так", – констатирует экс-глава МИД.

Стоит рассматривать этот вояж как один из пазлов расстановки больших геополитических фигур, с учетом позиции КНР

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова считает, что визиты будут ознакомительными, со сдержанной информационной повесткой. Никаких особых прорывов ожидать не следует, уверена она.

"Хорошо уже, что вообще появился такой китайский спецпредставитель и начинается широкий диалог. Учитывая географию визитов (страны ЕС, Украина, Россия), это не выглядит "челночной дипломатией" в стиле – развезти всем какую-то позицию Китая. Тут, скорее, будет выслушивание различных мнений, после чего, с их учетом, формирование дальнейшего диалога", – прогнозирует аналитик.

По ее мнению, КНР хочет встроиться в дальнейшие переговоры по урегулированию поствоенных международных отношений. Этим и будет заниматься спецпредставитель, предполагает Александра Решмедилова.

"Вопрос – на каких условиях? Как ключевой игрок, медиатор, организатор переговоров? Или как один из участников за условным круглым столом? Что сможет пролоббировать Китай? Будет ли он адвокатом РФ? Будет брать на себя ответственность за нее и ее дальнейшие действия, становясь, по сути, ключевой фигурой в регионе? Будет входить в острый конфликт с США? На данный момент просматривается тенденция к тому, что Штаты и Китай хотят выстроить определенный диалог. Насколько он получится продуктивным – сейчас говорить рано. Я бы рассматривала этот вояж как один из пазлов расстановки больших геополитических фигур, с учетом позиции КНР", – отмечает аналитик.

Интересно будет посмотреть, считает она, присоединяться ли к этим переговорам такие мощные игроки как Индия, Бразилия, которые в состоянии российско-украинской войны сохраняют условный нейтралитет. Хотят ли они, чтоб их голос также учитывался?

"Китай тут точно не единственный игрок не Западного мира. Но его появление на переговорном поле – хороший знак. Можно сказать, что это начало именно большого переговорного процесса, – поясняет Александра Решмедилова. – Будем следить, как пройдет скорая встреча участников G7 в Японии, за другими громкими форумами, намеченными на ближайшее будущее. В ситуации точно следует учитывать не один фактор".

Публично базисом этого вояжа Ли Хуэя будет 12 пунктов мирного плана, который Китай представил в феврале текущего года

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе рассуждает так:

Подтвердив тем самым субъектность нашего лидера не только для западных государств, но и для Китая. На что злобно отреагировали рашисты". "Грандиозных ожиданий от этих поездок нет. Ключевую задачу Украина для себя уже решила в отношениях с Китаем. Они признал нашу субъектность, не пошел в обход нашей страны. Лидер КНР Си Цзиньпин провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским

Эксперт прогнозирует, что публично базисом этого вояжа Ли Хуэя будет 12 пунктов мирного плана, который Китай представил в феврале текущего года.

что договариваться с рашистами не о чем. Так что условный мирный план Китая, эти поездки — скорее попытка продвигать свою роль на геополитической арене, параллельно решая с европейцами важные экономические вопросы", – считает Антон Кучухидзе. "А кулуарно спецпред КНР, возможно, будет говорить о каких-то дополнительных механизмах – как угомонить рашистов. Напомню, что один из пунктов условного мирного плана по-китайски – недопущение распространения ядерного оружия, его применения. Предполагаю, что Китай будет предлагать посреднические усилия для Украины и коллективного Запада. С целью продвинуть свои экономические, политические интересы. При этом в Пекине, думаю, прекрасно понимают после всех выходок Москвы, после того, как Путин фактически вогнал нож в спину Си, когда вскоре после переговоров с ним заявил о готовности перетащить ядерное оружие в Беларусь

По его мнению, для коллективного Запада тоже неплохо иметь государство, которое будет влиять на РФ с другой – восточной стороны.

"Также следует понимать, – отмечает эксперт, – что у Китая нет опыта решения не то глобальных, но даже региональных конфликтов. И ему важно быть тут вместе с теми, у кого такой опыт есть. К тому же, колоссальное санкционное давление, которое Запад оказывает на Россию, несет определенные риски и проблемы для КНР. И под прикрытием обсуждения мирного плана для Украины – Пекин может хотеть решить именно эту проблему. В этом истинный интерес, а не в реальной миротворческой роли".

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