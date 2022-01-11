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В Китае сбежавшие с фермы страусы носились по городу и устроили настоящий переполох (ВИДЕО)

Страусы устроили "забег" на улицах китайского города Чунцзо

сегодня, 17:20
Автор:

Денис Подставной
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В Китае сбежавшие с фермы страусы устроили переполох в городе Об этом пишет издание CGTN. 

В Китае сбежавшие с фермы страусы носились по городу и устроили настоящий переполох (ВИДЕО)

Страус. Фото из открытых источников

Инцидент произошел в китайском городе Чунцзо. Сообщается, что более 80 страусов сбежали с местной фермы из-за плохо закрытых ворот загона. 

Стадо птиц, каждая из которых весит около ста килограммов, устроило настоящий переполох в городе. Страусы бегали по улицам и площадям. 

С помощью сотрудников правоохранительных органов и неравнодушных граждан большинство птиц удалось отловить и вернуть обратно на ферму. Согласно данным СМИ, в результате "страусиных бегов" ни животные, ни люди не пострадали. Операция по поимке длилась несколько часов. 

В Сети появляются видео с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в США полицейские гонялись за покемонами, пока рядом грабили магазин. Просмотр записей с камеры в автомобиле патрульных показал, что в это время они играли в игру для смартфонов и преследовали редкого покемона Снорлакса. Напарники отрицали участие в игре, но были уволены после завершения расследования.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Россия повышает ставки и ставит ультиматумы Западу. В МИД Украины называют позицию России циничной, ведь в то время, когда Москва говорит о гарантиях безопасности, российские военные продолжают оккупировать часть украинской территории. Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука обращает внимание, что некоторые обозреватели много внимания уделили откровенно хамским заявлениям, которые прозвучали со стороны заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова.


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Источник: https://news.cgtn.com/news/2022-01-09/Over-80-ostriches-flee-from-farm-in-S-China-16GrOVD4syA/index.html
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