В Китае сбежавшие с фермы страусы носились по городу и устроили настоящий переполох (ВИДЕО)



















В Китае сбежавшие с фермы страусы устроили переполох в городе Об этом пишет издание CGTN.

Страус. Фото из открытых источников

Инцидент произошел в китайском городе Чунцзо. Сообщается, что более 80 страусов сбежали с местной фермы из-за плохо закрытых ворот загона.

Стадо птиц, каждая из которых весит около ста килограммов, устроило настоящий переполох в городе. Страусы бегали по улицам и площадям.

С помощью сотрудников правоохранительных органов и неравнодушных граждан большинство птиц удалось отловить и вернуть обратно на ферму. Согласно данным СМИ, в результате "страусиных бегов" ни животные, ни люди не пострадали. Операция по поимке длилась несколько часов.

В Сети появляются видео с места событий.

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