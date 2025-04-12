Трамп заговорил об исключениях в пошлинах: кому повезет больше всего

Президент США Дональд Трамп не исключил отмену действующих таможенных тарифов для ряда торговых партнеров. Об этом сообщает Bloomberg.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Может быть несколько исключений по очевидным причинам, но я бы сказал, что 10% — это минимум", — заявил президент журналистам в пятницу вечером на борту самолета Air Force One.

Глава Белого дома не стал разъяснять, что это за "очевидные причины", и не указал на какие-либо новые изменения в своей тарифной политике.

Трамп заявил, что может предложить некоторые исключения из своего 10-процентного тарифа для большинства торговых партнеров США. Хотя в то же время он настаивал на том, что "достаточно близок" к минимальному уровню для стран, которые стремятся вести переговоры о торговых соглашениях.

Президент также преуменьшил значение потрясений на биржах.

"Я думаю, что рынки сегодня были стабильными. Я думаю, люди видят, что мы в отличной форме", — сказал Трамп и добавил, что доллар США "всегда" будет оставаться "валютой выбора".

Читайте также на портале "Комментарии" — в Белом доме прокомментировали неожиданное решение Дональда Трампа по торговым тарифам. Президент США заявил о повышении пошлин на китайские товары до 125% и временной приостановке повышенных тарифов для других стран.

Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объявил, что Китай проявил "неуважение к мировым рынкам", поэтому решил поднять пошлины для КНР до 125%. В то же время, Трамп сообщил, что для других государств вводится 90-дневная пауза на действие тарифных ограничений.

В Белом доме заявили, что решение Трампа не следует трактовать как признак паники из-за колебаний на фондовом рынке.



