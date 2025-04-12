Трамп заговорил об исключениях в пошлинах: кому повезет больше всего

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп не исключил отмену действующих таможенных тарифов для ряда торговых партнеров. Об этом сообщает Bloomberg.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Глава Белого дома не стал разъяснять, что это за "очевидные причины", и не указал на какие-либо новые изменения в своей тарифной политике.
Трамп заявил, что может предложить некоторые исключения из своего 10-процентного тарифа для большинства торговых партнеров США. Хотя в то же время он настаивал на том, что "достаточно близок" к минимальному уровню для стран, которые стремятся вести переговоры о торговых соглашениях.
Президент также преуменьшил значение потрясений на биржах.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Белом доме прокомментировали неожиданное решение Дональда Трампа по торговым тарифам. Президент США заявил о повышении пошлин на китайские товары до 125% и временной приостановке повышенных тарифов для других стран.
Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объявил, что Китай проявил "неуважение к мировым рынкам", поэтому решил поднять пошлины для КНР до 125%. В то же время, Трамп сообщил, что для других государств вводится 90-дневная пауза на действие тарифных ограничений.
В Белом доме заявили, что решение Трампа не следует трактовать как признак паники из-за колебаний на фондовом рынке.
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