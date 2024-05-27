В Китае сделали новое заявление о саммите мира в Швейцарии

Представитель МИД Китая Мао Нин ответила на призыв президента Украины Владимира Зеленского к лидеру КНР Си Цзиньпину принять участие в саммите мира в Швейцарии. Она сообщила, что Китай высказывается за проведение мирной конференции по переговорам между Украиной и Россией, однако, которую признают обе стороны — и Москва, и Киев.

Мао Нин (фото из открытых источников)

Как утверждает представитель китайского МИД, ее страна была всегда объективной и справедливой в этом вопросе, по этой причине и намерена помочь дипломатическому решению проблемы. Об этом Мао Нин рассказала на брифинге в понедельник, 27 мая.

"Китай поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, а также поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных инициатив", — сказала Мао Нин.

Еще представитель МИД Китая призывает США "задуматься" о своей ответственности за возникновение и эскалацию войны на территории Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай выделяет миллиарды долларов и хочет догнать США . Власти Китая создали фонд в размере 344 млрд юаней или 47,49 миллиарда долларов, чтобы помочь своим производителям полупроводников. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "WSJ", ссылаясь на Национальную систему публичной информации о кредитах предприятий.

В материале говорится, что цель фонда – помочь китайской полупроводниковой промышленности создать местную цепочку поставок и сократить технологический разрыв с США. Фонд может действовать как компания по управлению активами, участвуя в акционерном капитале как публичных, так и частных компаний, производящих микросхемы.

