В Китае сделали новое заявление о выгоде от войны в Украине

Власти Китая заявили, что не стремились извлечь выгоду от боевых действий на территории Украины. Этот комментарий прозвучал, в то время, когда там находится глава российского МИД, прибывший в Пекин для обсуждения вопросов, включая тему войны.

"Мы никогда не искали и никогда не будем искать выгоды от кризиса. Китай регулирует экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами", — сказала пресс-секретарь китайского МИД Мао Нин во время очередного брифинга в Пекине сегодня, информирует Bloomberg.

Спикер добавляет, что страны "не должны дискредитировать или нападать на нормальные отношения между Китаем и Россией" или нанести ущерб интересам китайских предприятий.

При этом главный дипломат РФ Сергей Лавров прибыл в КНР в понедельник для переговоров с китайским коллегой Ван И. Переговоры будут сосредотачиваться на следующих темах: Украина и ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проинформировали в российском МИД.

В Пекине и Москве активизировали партнерство с тех пор как Владимир Путин ввел армию на территорию Украины в 2022 году, оказывая помощь в защите РФ от беспрецедентных санкций Запада.

Напомним, что "Комментарии" писали о чем говорит укрепление китайско-российских отношений . Министр иностранных дел Российской Федерации (РФ) Сергей Лавров прибыл 8 апреля в Китайскую Народную Республику (КНР) с официальным визитом. Планируется, что стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международной арене. Речь пойдет, в частности, об Украине. В последнее время Китай восстановил свои "миротворческие" потуги в ракурсе урегулирования российско-украинской войны (которую Пекин, как и Москва предпочитает называть "украинским кризисом"). При этом КНР помогает РФ, о чем заявляют и руководство США, и генсек НАТО Йенс Столтенберг.