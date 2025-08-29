logo

В Китае сделали новое заявление об отношениях с Москвой


В Китае сделали новое заявление об отношениях с Москвой

Китай назвал отношения с Россией "наиболее стабильными и стратегически важными"

29 августа 2025, 10:57
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Партнерство с Россией Пекин считает "самым стабильным" и "наиболее важным среди великих держав". Такое заявление сделал замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй. 

В Китае сделали новое заявление об отношениях с Москвой

Китай. Фото: из открытых источников

В Министерстве иностранных дел КНР заявили, что сегодняшние китайско-российские отношения "являются наиболее стабильными, зрелыми и стратегически значимыми среди всех отношений между великими государствами в мире".

Так Ма Чжаосюй ответил на вопрос о видении Китаем текущего состояния отношений с Россией и дальнейшего развития международных отношений.

По его словам, "именно в нынешнем бурном и изменчивом мире партнерство Пекина и Москвы приобретает особое значение".

Лидер КНР Си Цзиньпин неоднократно акцентировал, что отношения между великими державами непосредственно влияют на глобальную стратегическую стабильность, а сами эти государства несут особую ответственность за мировой порядок.

По словам Ма Чжаосюя, Китай стремится строить систему международных отношений, которая "базируется на мирном сосуществовании, общей стабильности и сбалансированном развитии".

Замминистра иностранных дел Китая также заявил, что 80 лет назад "народы Китая и России понесли огромные жертвы и внесли весомый вклад в создание послевоенного мирового порядка".

Он акцентировал, что обе страны и в дальнейшем "будут отстаивать правильное историческое видение событий Второй мировой войны".

Читайте также на портале "Комментарии" — снижение российско-китайской торговли вызывает беспокойство путинских чиновников перед саммитом лидеров двух стран. Об этом говорится в материале "Reuters".

СМИ отмечает, Россия столкнулась с падением объемов торговли с Китаем и стремится изменить эту тенденцию перед предстоящим саммитом лидеров в северном портовом городе Тяньцзинь. Так, по данным источников "Reuters", падение торговли с января по июль 2025 года составило 8,1%, что вызвало беспокойство в Москве.




Источник: https://www.globaltimes.cn/page/202508/1342031.shtml
