В Китае сделали новое заявление об Украине: на какие шаги готов Пекин

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Кравцев Сергей
Китай считает Украину дружественной страной. Пекин уверяет о готовности "взаимовыгодно" сотрудничать с Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Китая.
Китай и Украина. Фото из открытых источников
Отмечается, что помощник министра иностранных дел Китая Лю Бинь встретился с послом Украины в КНР Павлом Рябикиным.
Рябикин в свою очередь отметил, что Украина придает большое значение развитию отношений с Китаем. Киев заверил, что готов активно содействовать сотрудничеству во всех областях между двумя странами.
Во внешнеполитическом ведомстве Китая отметили, стороны также обменялись мнениями о политическом решении "украинского кризиса" (так в Китае называют войну России против Украины).
Читайте также на портале "Комментарии" — так называемый "мирный план", предложенный Китаем и Бразилией, значительно выгоден России, тогда как Пекин стремится показать себя глобальным миротворцем, заявил в эфире 24 канала дипломат, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.
По его словам, Китай пытается показать свое влияние на международную политику, потому и продвигает свои "мирные планы". Однако это выгодно только диктатору Владимиру Путину, ведь нет гарантий, что Россия не нападет снова через некоторое время.
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