В Китае сделали новое заявление об Украине: на какие шаги готов Пекин

Китай считает Украину дружественной страной. Пекин уверяет о готовности "взаимовыгодно" сотрудничать с Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Китая.

Китай и Украина. Фото из открытых источников

Отмечается, что помощник министра иностранных дел Китая Лю Бинь встретился с послом Украины в КНР Павлом Рябикиным.

"Лю Бинь отметил, что Китай и Украина традиционно дружественные страны. Китай готов сотрудничать с Украиной для поддержки взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах и способствовать постоянному развитию китайско-украинских отношений", — говорится в сообщении.

Рябикин в свою очередь отметил, что Украина придает большое значение развитию отношений с Китаем. Киев заверил, что готов активно содействовать сотрудничеству во всех областях между двумя странами.

Во внешнеполитическом ведомстве Китая отметили, стороны также обменялись мнениями о политическом решении "украинского кризиса" (так в Китае называют войну России против Украины).

Читайте также на портале "Комментарии" — так называемый "мирный план", предложенный Китаем и Бразилией, значительно выгоден России, тогда как Пекин стремится показать себя глобальным миротворцем, заявил в эфире 24 канала дипломат, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

По его словам, Китай пытается показать свое влияние на международную политику, потому и продвигает свои "мирные планы". Однако это выгодно только диктатору Владимиру Путину, ведь нет гарантий, что Россия не нападет снова через некоторое время.

"Войну, которую начала Россия, они называют "украинским кризисом". В своем плане не упоминается устав ООН. Красивые слова, а никакой конкретики. Не говорят кто агрессор, а кто жертва. Потому и реакция Украины прохладная. России такой план выгоден. Похоже, что его авторы сидели в Москве, а не в Пекине", — отметил дипломат.



