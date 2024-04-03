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В Китае снова заговорили о мире в Украине на пороге "нового кризиса". Что предлагают

В Китае снова заговорили о мире в Украине, отметив, что в войне не должно быть ни победителей, ни проигравших. Об этом заявила представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя телефонный разговор лидеров Китая и США, пишет Укринформ

сегодня, 20:13
Автор:
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Ткачик Олеся
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В Китае в очередной раз прокомментировали "украинский кризис", именно так там продолжают называть кровавую войну в Украине, которую против нее ведет Россия. В частности, Ван Вэньбинь подчеркнул, что есть риск того, что в дальнейшем "кризис" обострится. Именно поэтому, по его мнению, следует добиваться деэскалации "конфликта", используя путь дипломатических переговоров.

В Китае снова заговорили о мире в Украине на пороге "нового кризиса". Что предлагают

Ван Вэньбинь

"В политическом урегулировании не должно быть победителей и проигравших, вместо этого должен воцариться мир",
– заявил китайский дипломат.

Кроме того, он подчеркнул, что Пекин будет продолжать и дальше играть так называемую конструктивную роль, чтобы достичь этой цели.

При этом Ван Вэньбинь продолжает утверждать, что Китай не принимает участия в войне в Украине. Он настаивает на том, что Пекин никогда не передавал ни одной из сторон "конфликта" оружие или военное оборудование.

Также китайский дипломат призвал не нападать на Пекин и Кремль за то, что они сохраняют "обычные отношения" и не подрывают законные права КНР, а также китайских компаний.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай фактически поддерживает Россию в ее захватнической войне против Украины. В частности, он проталкивает тему мирных переговоров между воюющими сторонами, однако на условиях оккупантов. Известно, что год назад Китай в виде тезисов предложил свой мирный план в войне. Его недавно в очередной раз похвалил глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров. В частности ему очень нравится предложение Китая снять с России все западные санкции. Также РФ импонирует мнение о том, что именно Запад фактически спровоцировал войну в Украине, ведь Россия испытывала от него угрозу.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3848136-kitaj-vvazae-so-v-ukrainskij-krizi-ne-povinno-buti-peremozciv-i-peremozenih.html
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