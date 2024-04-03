В Китае снова заговорили о мире в Украине на пороге "нового кризиса". Что предлагают

В Китае в очередной раз прокомментировали "украинский кризис", именно так там продолжают называть кровавую войну в Украине, которую против нее ведет Россия. В частности, Ван Вэньбинь подчеркнул, что есть риск того, что в дальнейшем "кризис" обострится. Именно поэтому, по его мнению, следует добиваться деэскалации "конфликта", используя путь дипломатических переговоров.

Ван Вэньбинь

"В политическом урегулировании не должно быть победителей и проигравших, вместо этого должен воцариться мир",

– заявил китайский дипломат.

Кроме того, он подчеркнул, что Пекин будет продолжать и дальше играть так называемую конструктивную роль, чтобы достичь этой цели.

При этом Ван Вэньбинь продолжает утверждать, что Китай не принимает участия в войне в Украине. Он настаивает на том, что Пекин никогда не передавал ни одной из сторон "конфликта" оружие или военное оборудование.

Также китайский дипломат призвал не нападать на Пекин и Кремль за то, что они сохраняют "обычные отношения" и не подрывают законные права КНР, а также китайских компаний.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай фактически поддерживает Россию в ее захватнической войне против Украины. В частности, он проталкивает тему мирных переговоров между воюющими сторонами, однако на условиях оккупантов. Известно, что год назад Китай в виде тезисов предложил свой мирный план в войне. Его недавно в очередной раз похвалил глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров. В частности ему очень нравится предложение Китая снять с России все западные санкции. Также РФ импонирует мнение о том, что именно Запад фактически спровоцировал войну в Украине, ведь Россия испытывала от него угрозу.