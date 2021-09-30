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В Китае усыпили домашних кошек с положительным результатом теста COVID-19

Власти Китая без согласия хозяйки усыпили трех домашних кошек, заразившихся COVID-19

сегодня, 10:30
Автор:

Хмільовська Інна

Вопиющий инцидент случился в городе Харбин. Там без согласия хозяйки усыпили трех ее домашних кошек после положительного результата теста на COVID-19. Об этом сообщает Independent.

В Китае усыпили домашних кошек с положительным результатом теста COVID-19

Коронавирус, фото с открытых источников

Власти Харбина заявили, что меры были приняты, потому что не было доступного лечения для животных, страдающих этим заболеванием, и они поставили бы под угрозу своего владельца и других жителей жилого комплекса, в котором они жили. Владелец дал положительный результат на вирус 21 сентября и ушел в изоляцию, оставив пищу и воду для трех кошек.

Работник сообщества сделал кошкам тесты на коронавирус, которые дважды дали положительный результат. Несмотря на онлайн-обращение владельца, кошек усыпили.

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, риск передачи животными SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19, людям "считается низким", хотя известно, что он передается от людей к животным в некоторых ситуациях, особенно при тесном контакте.

COVID-19 был зарегистрирован на норковых фермах в нескольких странах, включая случаи, когда предполагалось, что люди могли быть заражены животными, что привело к массовой выбраковке животных.

"Людям с подозрением или подтвержденным COVID-19 следует избегать контактов с животными, включая домашних животных, домашний скот и диких животных. В настоящее время нет доказательств того, что животные играют значительную роль" в распространении вируса среди людей", — говорится в сообщении CDC на своем веб-сайте.

Теория о том, что вирус передался от летучих мышей человеку, возможно, через промежуточные виды, такие как панголин или бамбуковая крыса, была решительно поддержана учеными, изучающими происхождение COVID-19, который впервые был обнаружен в центральном китайском городе Ухань. в конце 2019 года.

"Некоторые коронавирусы, поражающие животных, могут передаваться людям, а затем передаваться между людьми, но это редко. Именно это произошло с SARS-CoV-2, который, вероятно, произошел от летучих мышей", — сказали в CDC.

Убийство кошек является примером иногда крайних мер, которые Китай принимает для борьбы с вирусом, даже когда уровень заражения остается намного ниже, чем в других странах.

В среду в материковом Китае было зарегистрировано всего 11 новых случаев местной передачи, восемь из которых — в Харбине, а три — в восточном городе Сямынь, у обоих из которых произошли недавние вспышки.

В настоящее время в Китае проходят лечение 949 пациентов от COVID-19. Сообщается о 4636 случаях смерти от болезни из 96 106 зарегистрированных случаев.

Ранее портал "Коментарии" информировал, зачем животных в зоопарках начали прививать от коронавируса.


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Источник: https://www.independent.co.uk/news/china-harbin-people-wuhan-chinese-b1929051.html
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