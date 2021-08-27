В Китае вспыхнула высотка, в которой проживает более восьмиста человек (ВИДЕО)



















В Китае вспыхнуло высотное жилое здание. Об этом сообщает издание Worldnewshere.

В Китае загорелась высотка. Фото: скриншот из видео.

Как стало известно, в китайском городе Далянь, что в провинции Ляонин загорелась высотка. Сообщается, что один из местных жителей, когда возвращался домой, обнаружил, что его квартиру затянуло густым дымом. Он обратился за помощью в пожарную службу. Однако, пока пожарные приехали на место происшествия, огонь уже успел перекинуться и на другие квартиры.

По данным СМИ, на месте инцидента находятся по меньшей мере три десятка пожарных машин и около 100 пожарников. Дом был отключен от электричества и газа. Устанавливаются причины возгорания.

Отмечается, что здание под названием Kaixuan International Building имеет 419 квартир, в которых проживают более 800 человек.

В Сети появляются видео с места событий, на которых можно увидеть охваченное пламенем здание.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в болгарском городе Казанлык, что в Старозагорской области на складе со взрывчатыми материалами старейшего оружейного завода страны произошло возгорание. На место инцидента поспешили сотрудники пожарной службы. В результате происшествия погиб один из сотрудников предприятия. Причины пожара устанавливаются. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Жамбылской области Казахстана на территории воинской части вблизи складов произошло возгорание. Оно привело к взрыву неустановленных предметов. Для ликвидации возгораний были задействованы пожарные команды части. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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