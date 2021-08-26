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Главная Новости Мир Азия В Казахстане на территории воинской части прогремел мощный взрыв (ВИДЕО)
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В Казахстане на территории воинской части прогремел мощный взрыв (ВИДЕО)

Ликвидация возгорания продолжается

сегодня, 18:51
Автор:

Денис Подставной

В Казахстане на территории воинской части раздался мощный взрыв. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

В Казахстане на территории воинской части прогремел мощный взрыв (ВИДЕО)

Взрыв на территории воинской части в Казахстане. Фото: cкриншот из видео.

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 26 августа на территории воинской части, которая находится в Байзакском районе Жамбылской области. Сообщается, что в 19:00 по местному времени возле одного из складов произошло возгорание. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов. 

На данный момент ликвидация возгорания продолжается. К тушению пожара привлекаются пожарные команды части на гусеничных спецмашинах.

Устанавливаются причины пожара. 

В Сети появилось видео с места событий. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Возле аэропорта столицы Афганистана прогремели взрывы. Сообщается, что теракт произошел между КПП и гостиницей Baron. В результате происшествия погибли два человека и еще многие получили ранения различной степени тяжести. После этого, появилось сообщение о еще одном взрыве вблизи аэропорта. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на шахте в колумбии раздался взрыв. Сообщается, что по предварительной информации,  причина инцидента — взрыв метана и угольной пыли. В результате происшествия погибло более десяти человек и еще несколько получили ранения тяжелой степени тяжести. Потерпевшие были доставлены в медицинские учреждения медиками, которые прибыли на место инцидента. Спасением еще одного горняка занимаются сотрудники спасательной службы. Устанавливаются точные причины происшествия. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4391053-v-kazakhstane-proyzoshel-vzryv-v-voynskoi-chasty
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