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В Китае ввели ограничения на строительство небоскребов

Строительство будет контролироваться властями

сегодня, 19:25
Автор:

Денис Подставной
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Китай ввел ограничения на строительство небоскрёбов. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

В Китае ввели ограничения на строительство небоскребов

Ограничения на строительство небоскребов. Фото: EPA/UPG

Как стало известно, теперь в КНР запрещено строить новые здания высотой более 250 метров в городах с населением менее трех миллионов человек. Строительство высотных зданий превышающих высоту в 150 метров должно строго контролироваться местными властями.

В крупных населённых пунктах с населением более трех миллионов человек запрещено возводить здания выше 500 метров, а строительство домов выше 250 метров также будет контролироваться властями. 

Кроме того, запрещается возводить небоскребы вблизи с объектами культурного наследия, в районах с интенсивным движением, а также исторических кварталах. 

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что капитализация американской компании Tesla уже превысила триллион долларов. Сообщается, что стоимость акций производителя электромобилей начала стремительно увеличиваться после публикации отличного финансового отчета. Их цена уже  превысила тысячу долларов за единицу. Знаменитый производитель электромобилей стал шестой компанией, чьи акции торгуются на рынке по такой цене. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Китай вывел на орбиту Земли спутник-уборщик. Его запуск успешно состоялся на прошлых выходных. Для этого была использована космическая ракета под названием Long March-3B. Аппарат будет использован для тестирования и проверки технологий, которые смогут предотвращать образование космического мусора в космическом пространстве около нашей планеты. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4410901-kytai-vvel-ohranychenyia-na-stroytelstvo-neboskrebov
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