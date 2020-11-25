В Китае запретят религиозный экстремизм из-за терактов в Европе - CNN

Министерство юстиции Китая опубликовало на этой неделе законопроект, который наложит ограничения на действия иностранных верующих, чтобы предотвратить распространение религиозного экстремизма или использование религии для подрыва национального или этнического единства Китая на фоне терактов в Европе.

Фото: из открытых источников

Как отмечает CNN, данный законопроект станет последний шагом к полному контролю над религией в стране. Государство лицензирует пять официальных конфессий и законодательно регулирует даже рукопожатия в священнослужителей.

Проект закона включает список действий, которые будут запрещены в Китае:

- вмешательство в дела китайских религиозных групп;

- пропаганда экстремистских религиозных мыслей;

- использование религии для совершения террористической деятельности;

- вмешательство в управление членами китайского духовенства.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Токио ужесточает карантин. В столице Японии настаивают на сокращении рабочего времени для баров и ресторанов и просят жителей оставаться дома как можно дольше на фоне всплеска случаев коронавируса.





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