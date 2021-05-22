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В Китае землетрясения: пострадало много людей, есть погибшие

За полтора часа с интервалом в несколько минут произошло более 20 подземных толчков магнитудой от 2,8 до 6,4

сегодня, 06:30
Автор:

Ольга Чародий

В Китае в результате землетрясений в провинциях Юньнань и Цинхай погибли три человека, а еще почти три десятка — пострадали. Об этом сообщает People's Daily.

В Китае землетрясения: пострадало много людей, есть погибшие

Землетрясение. Фото: Twitter

Отмечается, что землетрясение магнитудой 6,4 в Янби-Ийском автономном уезде и в округе Йонпинг в юго-западной китайской провинции Юньнань произошло в 20:56 по местному времени.

За полтора часа с интервалом в несколько минут произошло более 20 подземных толчков магнитудой от 2,8 до 6,4. Очаг землетрясения залегал на глубине от 8 до 10 км. 27 жителей - пострадали. Известно, что три человека получили серьезные ранения, тогда как остальные отделались легкими травмами. Еще одно землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировали в округе Мадей, что в провинции Цинхай.

Как сообщали ранее землетрясение магнитудой 5,9 балла произошло в субботу, 10 апреля, у берегов индонезийского острова Ява, в результате чего погибли семь человек, двое получили серьезные ранения. Также были повреждены сотни зданий в нескольких городах, сообщает агентство по смягчению последствий стихийных бедствий страны BNPB.

Землетрясение, которое произошло в 2 часа дня по местному времени, ощущалось по всей Восточной Яве, где проживает 40,7 млн человек, и близлежащим провинциям, включая курортный остров Бали, сообщают индонезийские СМИ. Десять человек получили легкие ранения, в то время как неустановленное число людей в нескольких деревнях было перемещено в эвакуационные центры, поскольку некоторые дома были разрушены. По данным агентства, были повреждены более 300 домов и десятки других зданий, включая школы, больницы, правительственные учреждения и места отправления культа.

 


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Источник: http://yn.people.com.cn/n2/2021/0522/c378439-34739191.html
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