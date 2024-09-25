В КНР проектируют новое секретное оружие, которое РФ вскоре начнет применять против Украины

РФ запускает секретную программу ударных беспилотников в Китае, которые затем используют для атак на Украину. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Китай. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что на заводах в КНР проектируется новая модель "Гарпия-3" (G3). Этот БПЛА может пролететь около 2000 км с полезной нагрузкой 50 кг. В течение восьми месяцев в небной планируют запустить производство штурмового БПЛА REM 1 с полезной нагрузкой 400 кг.

"Reuters" отмечает, что Россия на заводах Китая также производит беспилотники, включая G3, в достаточно больших масштабах.

Читайте на портале "Комментарии" — стало известно, чем Россия начала платить Китаю за военные товары.

Также издание "Комментарии" сообщало – министр иностранных дел Китая Ван И выступил на заседании Совета Безопасности ООН 24 сентября с заявлением о войне в Украине. Представитель КНР призвал отправлять меньше оружия в зону боевых действий для прекращения огня и быстрее начинать мирные переговоры.

Глава МИД Китая Ван И после сообщений президента Владимира Зеленского о намерениях России атаковать атомные станции в Украине, призвал не расширять зону боевых действий и назвал возможные удары по АЭС недопустимыми. Несмотря на это, китайский дипломат отметил необходимость мирных переговоров для окончания войны в Украине.

Ранее "Комментарии" писали – Китай не будет пересматривать свою позицию и будет продолжать продвигать собственное видение путей завершения войны России против Украины. Пекин пообещал способствовать "политическому урегулированию кризиса". При этом Си Цзиньпина по-прежнему пошли о конкретике мира в Украине. Об этом говорит заявление министра иностранных дел Китая Ван И.