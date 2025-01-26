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В КНР резко отреагировали на обвинение главы ЦРУ о распространении коронавируса

В Китае также призвали США раскрыть данные о своих биолабораториях

сегодня, 08:26
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Ткачик Олеся

Политической манипуляцией, которая должна очернить Китай, назвал заявления Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США о происхождении коронавируса пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

В КНР резко отреагировали на обвинение главы ЦРУ о распространении коронавируса

Коронавирус

Таким образом он отреагировал на сообщения ЦРУ о том, что пандемия COVID-19 якобы началась из-за утечки вируса из лаборатории в китайском Ухане. При этом китайский дипломат заявил, что таким сообщениям не стоит доверять. Также он добавил, что у ЦРУ якобы нет никаких серьезных доказательств для того, чтобы обвинять Китай в распространении коронавируса.

"Происхождение вируса — это сложный научный вопрос, искать ответ на него должны исследователи и эксперты путем проведения тщательных и методичных научных исследований. Его не должны решать политики", — подчеркнул Лю Пэнъюй.

По его словам, Пекин выступает против так называемой политизации вопроса о происхождении коронавируса. Дипломат даже призвал "сторониться теорий заговора".

Помимо этого, китайский дипломат заявил, что США должны раскрыть данные о своих биолабораториях, которые якобы находятся по всему миру.

"США нужно как можно скорее ответить на обоснованную озабоченность международного сообщества, предоставить Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ранние данные относительно предполагаемых случаев заражения, раскрыть сведения о Форт-Детрике и своих биолабораториях по всему миру, а также дать ответственное объяснение людям всего мира", — заявил Лю Пэнъюй.

При этом известно, что накануне новый директор ЦРУ Джон Рэтклифф опубликовал аналитический доклад, который поддерживает версию о лабораторном происхождении COVID-19. Газета NYT написала, что Рэтклифф ссылается на разведывательные данные, которые однозначно указывают на Уханьский институт вирусологии как на источник вируса.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что представитель МИД КНР Мао Нин резко отреагировала на заявления ВОЗ, который призывал раскрыть данные о коронавирусе, указывая, что Китаю "ничего не скрывать".




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Источник: https://tass.ru/
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