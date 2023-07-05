В Кремле ответили, говорил ли Си Цзиньпин с Путиным об ядерке

У Путина отреагировали на публикацию Financial Times , где говорится, что лидер Китая Си Цзиньпин лично предостерег российского президента от применения ядерного оружия в Украине. Спикер Путина назвал это "выдумкой". Об этом информирует " Дождь ".

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

"Нет, я не могу это подтвердить. По итогам этого важного визита было предоставлено немало информации. Суть переговоров была четко изложена в принятых по итогам документах. А все остальное выдумки", — сказал Дмитрий Песков.

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Напомним, что "Комментарии" писали о том, что один из союзников России предупредил Путина о недопустимости ядерного удара по Украине. Лидер КНР Си Цзиньпин предостерег российского диктатора Путина от применения ядерного оружия в Украине. Об этом со ссылкой на источники пишет Financial Times.

Как сообщается, личное послание было сделано во время государственного визита президента Китая в Москву в марте. По словам старшего советника китайского правительства, сдерживание Путина от использования такого оружия было центральным элементом кампании Китая по возобновлению испорченных связей с Европой, ведь полномасштабное вторжение России в Украину поставило Москву и ее союзника Пекин в противоречие с большей частью континента. Как сообщается, бывший чиновник в Китае также подтвердил, что Си лично сказал Путину не применять ядерное оружие. По данным издания, Путин остался разочарован после того, как визит Си не принес России никаких ощутимых результатов.

Критической остается ситуация вокруг оккупированной Запорожской АЭС, мины замедленного действия в других регионах материковой Украины, а также в Крыму.

