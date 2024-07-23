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В МИД Китая призвали к политическому урегулированию войны и сказали, о чем будут говорить с Кулебой

В МИД Китая и дальше настаивают на немедленном прекращении войны

сегодня, 12:39
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Ткачик Олеся

Представительница Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила о необходимости скорейшего прекращения огня и достижении политического урегулирования в войне между Украиной и Россией.

В МИД Китая призвали к политическому урегулированию войны и сказали, о чем будут говорить с Кулебой

Мао Нин

"Что касается кризиса в Украине, Китай выступает за скорейшее прекращение огня и достижение политического урегулирования. Служа интересам всех сторон, Китай и дальше будет стоять на стороне мира и диалога, будет поддерживать международное сотрудничество в достижении большего консенсуса и обеспечит жизнеспособный выход из запроса на политическое урегулирование". – сказала Мао Нин.

Представитель МИД также сообщила, что находящийся с визитом в Китае министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретится со своим китайским коллегой Ван И. Они будут обсуждать реализацию "важного консенсуса" между президентами обеих стран и углубление двустороннего сотрудничества по вопросам взаимного интереса.

При этом известно, что Дмитрий Кулеба будет находиться в Китае 23-25 июля по приглашению министра иностранных дел КНР Ван И. Это его первый визит в Пекин с начала полномасштабного российского вторжения. В украинском МИДе подчеркивали, что в ходе встреч и переговоров стороны обменяются мнениями относительно актуального состояния и перспектив развития двусторонних отношений. Главной темой обсуждений станет поиск путей прекращения российской агрессии и возможной роли Китая в достижении устоявшегося и справедливого мира, сообщали в МИД.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в последнее время активно обсуждаются различные мирные инициативы по остановке войны. Однако известно, что украинцы выступают против того, чтобы отдавать России территории.




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Источник: https://suspilne.media/796663-kitaj-vistupae-za-politicne-vreguluvanna-vijni-v-ukraini-kitajske-mzs/
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Харя Кришны

сегодня, 12:46

Україна: Головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру. Китай: виступає за якнайшвидше припинення вогню та досягнення політичного врегулювання. Тобто вирішення української кризи. Розмова сліпого з глухим.


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