В МИД Китая призвали к политическому урегулированию войны и сказали, о чем будут говорить с Кулебой

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Ткачик Олеся
Представительница Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила о необходимости скорейшего прекращения огня и достижении политического урегулирования в войне между Украиной и Россией.
Мао Нин
Представитель МИД также сообщила, что находящийся с визитом в Китае министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретится со своим китайским коллегой Ван И. Они будут обсуждать реализацию "важного консенсуса" между президентами обеих стран и углубление двустороннего сотрудничества по вопросам взаимного интереса.
При этом известно, что Дмитрий Кулеба будет находиться в Китае 23-25 июля по приглашению министра иностранных дел КНР Ван И. Это его первый визит в Пекин с начала полномасштабного российского вторжения. В украинском МИДе подчеркивали, что в ходе встреч и переговоров стороны обменяются мнениями относительно актуального состояния и перспектив развития двусторонних отношений. Главной темой обсуждений станет поиск путей прекращения российской агрессии и возможной роли Китая в достижении устоявшегося и справедливого мира, сообщали в МИД.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в последнее время активно обсуждаются различные мирные инициативы по остановке войны. Однако известно, что украинцы выступают против того, чтобы отдавать России территории.
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Харя Кришны
сегодня, 12:46
Україна: Головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру. Китай: виступає за якнайшвидше припинення вогню та досягнення політичного врегулювання. Тобто вирішення української кризи. Розмова сліпого з глухим.