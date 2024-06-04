В МИД Китая жестко отреагировали на критику относительно неучастия в саммите мира

Китайские власти имеют право самостоятельно решать, принимать ли участие в той или иной конференции по вопросу урегулирования "конфликта" в Украине, заявил глава МИД Китая Ван И.

Ван И

"У Китая есть полное право решать, с учетом его приоритетов, в каких конференциях принимать участие", - сказал глава МИД.

При этом Ван И подчеркнул, что Пекин ценит усилия швейцарских властей в вопросе организации саммита мира, на котором будут обсуждать ситуацию в Украине.

Ван И добавил, что Китай поддерживает все инициативы и усилия, призванные улучшить ситуацию.

Тем не менее, министр заявил, что мировому сообществу требуется "более объективный, сбалансированный и конструктивный взгляд" на украинский "кризис" (так в Китае называют войну в Украине).

При этом ранее в Китае заявили, что считают затруднительным участие в швейцарской конференции, поскольку организация встречи не соответствует ожиданиям Пекина. Известно, что он настаивает на участии в этой конференции, в частности, России. Кроме того, в МИД КНР подчеркнули важность "справедливого обсуждения всех мирных планов". В противном случае конференции будет трудно сыграть существенную роль в восстановлении мира, заявляли в Китае.

В то же время известно, что президент Владимир Зеленский фактически обвинил Китай в том, что он подыгрывает России и даже помогает ей сорвать проведение саммита и давит на лидеров других стран, чтобы они отказались от поездки в Швейцарию. В Пекине эти обвинения категорические опровергли. Впрочем, там также регулярно опровергали информацию о том, что Китай не помогает России в ее захватнической войне в Украине, хотя это не так. В частности, Китай помогает РФ финансами и товарами двойного назначения, которые используются для производства оружия.



