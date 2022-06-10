В мире может начаться еще одна война: Китай заявил о готовности к боевым действиям

Если Тайвань заявит о своей независимости, то Пекин "без колебаний начнет войну". Такое резкое заявление сделал министр обороны Китая Вэй Фэнхэ. Об этом, 10 июня, сообщил спикер Минобороны Китая У Цянь, пишет AFP . Китай готов к войне, как Тайване сообщит о независимости (фото из открытых источников) Вэй Фэнхэ заявил, что война может начаться даже вопреки человеческой цене. Также Министр обороны уверен, что его страна победит в этой войне. По его словам, Пекин "разорвет в клочья любой сговор с целью провозглашения независимости Тайваня и будет решительно поддерживать объединение родины".

"Тайвань – это китайский Тайвань. Если кто-то решится отделить Тайвань от Китая, китайская армия без колебаний начнет войну независимо от ее цены. Использование Тайваня для сдерживания Китая никогда не добьется успеха", – привел цитаты из заявления китайского министра спикер минобороны Китая.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что будет ли пытаться Пекин взять Тайвань или же найдет способ, как усмирить РФ. В разрезе русско-украинской войны не все обращают внимание на китайский фактор. Куда может качать Китай в ситуации российского вторжения в Украину? Постарается ли он взять Тайвань или сумеет найти общий язык с США? Политолог-американист Владислав Фарапонов предполагает, что Китай будет выдерживать паузу для проведения переговоров между Украиной и Россией на самом высоком уровне. И такого же уровня – между США и РФ (а они точно произойдут после случившегося). Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков уверен, что за поддержку России Путин пообещал Китаю создать прецедент "молниеносного вторжения".

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