Китай не удовлетворен усилением сотрудничества между Россией и Северной Кореей, заявил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

РФ и КНДР остаются партнерами. Фото из открытых источников

"Китай пытается не давить, а повлиять на РФ. Потому что сейчас определенные движения Китая не очень приятны Москве. Кстати, интенсификация отношений между РФ и Северной Кореей воспринимается в Китае в штыки", — заявил Игорь Чаленко.

По словам эксперта, Украина должна использовать размолвки в китайско-российских отношениях, чтобы отцентрировать позицию Китая, а не толкать его в сторону союзничества с РФ

Он также добавил, что нужно давить на РФ, чтобы прекратить горячую стадию боевых действий.

"РФ считает, что в течение второго полугодия этого года усилит позиции для предстоящих переговоров, в том числе и по ситуации в Америке и на поле боя. Но мы уже много их сценариев обломали. Наступление РФ на Харьковщине, как видим, благодаря Силам обороны Украины .Для того, чтобы реальные переговоры начались, должно быть общее давление с разных сторон на РФ. Кстати, считаю, что Кулеба будет об этом говорить в Китае", — резюмировал эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел Дмитрий Кулебу пригласил посетить Китай его коллегу Ван И. При этом представитель китайского МИД сказала, что Ван И будет призывать к прекращению огня и мирному урегулированию конфликта, несмотря на российскую оккупацию украинских территорий. Укранские дипломаты продолжают мечтать о привлечении КНР в украинскую "формулу мира" и поэтому действуют достаточно осторожно, покладисто и показывают, что готовы "учесть" китайскую сторону пренебрежением дипломатической гордостью.

