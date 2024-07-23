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Между РФ и Китаем расширяется трещина: что случилось

Китай критически воспринимает сближение России с Северной Кореей

23 июля 2024, 23:50
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Марьян Ощановский

Китай не удовлетворен усилением сотрудничества между Россией и Северной Кореей, заявил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

Между РФ и Китаем расширяется трещина: что случилось

РФ и КНДР остаются партнерами. Фото из открытых источников

"Китай пытается не давить, а повлиять на РФ. Потому что сейчас определенные движения Китая не очень приятны Москве. Кстати, интенсификация отношений между РФ и Северной Кореей воспринимается в Китае в штыки", — заявил Игорь Чаленко.

По словам эксперта, Украина должна использовать размолвки в китайско-российских отношениях, чтобы отцентрировать позицию Китая, а не толкать его в сторону союзничества с РФ

Он также добавил, что нужно давить на РФ, чтобы прекратить горячую стадию боевых действий.

"РФ считает, что в течение второго полугодия этого года усилит позиции для предстоящих переговоров, в том числе и по ситуации в Америке и на поле боя. Но мы уже много их сценариев обломали. Наступление РФ на Харьковщине, как видим, благодаря Силам обороны Украины .Для того, чтобы реальные переговоры начались, должно быть общее давление с разных сторон на РФ. Кстати, считаю, что Кулеба будет об этом говорить в Китае", — резюмировал эксперт. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел Дмитрий Кулебу пригласил посетить Китай его коллегу Ван И. При этом представитель китайского МИД сказала, что Ван И будет призывать к прекращению огня и мирному урегулированию конфликта, несмотря на российскую оккупацию украинских территорий. Укранские дипломаты продолжают мечтать о привлечении КНР в украинскую "формулу мира" и поэтому действуют достаточно осторожно, покладисто и показывают, что готовы "учесть" китайскую сторону пренебрежением дипломатической гордостью.



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Источник: https://www.youtube.com/@EspresoTv/videos
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