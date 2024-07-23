Между РФ и Китаем расширяется трещина: что случилось

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Марьян Ощановский
Китай не удовлетворен усилением сотрудничества между Россией и Северной Кореей, заявил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.
РФ и КНДР остаются партнерами. Фото из открытых источников
По словам эксперта, Украина должна использовать размолвки в китайско-российских отношениях, чтобы отцентрировать позицию Китая, а не толкать его в сторону союзничества с РФ
Он также добавил, что нужно давить на РФ, чтобы прекратить горячую стадию боевых действий.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел Дмитрий Кулебу пригласил посетить Китай его коллегу Ван И. При этом представитель китайского МИД сказала, что Ван И будет призывать к прекращению огня и мирному урегулированию конфликта, несмотря на российскую оккупацию украинских территорий. Укранские дипломаты продолжают мечтать о привлечении КНР в украинскую "формулу мира" и поэтому действуют достаточно осторожно, покладисто и показывают, что готовы "учесть" китайскую сторону пренебрежением дипломатической гордостью.
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