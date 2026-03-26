В Пекине напуганы войной в Иране: Пекин срочно предупредил о самом худшем сценарии

Китай выступил с призывом ко всем участникам конфликта на Ближнем Востоке содействовать созданию предпосылок для реального диалога и мирного урегулирования. В Пекине подчеркивают, что дальнейшее затягивание противостояния не выгодно ни одной из сторон, в том числе ни США, ни Ирана, и только усугубляет кризис.

В ходе брифинга представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь подчеркнул, что продолжение боевых действий неизбежно приводит к новым жертвам, разрушениям и росту напряженности в регионе. По его словам, нынешний этап требует максимальной мобилизации дипломатических инструментов для прекращения войны и перехода в переговорный процесс.

В китайском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что международное сообщество должно объединить усилия для деэскалации ситуации. Пекин, со своей стороны, декларирует готовность и дальше играть активную роль в содействии мирным инициативам и поддержании стабильности в регионе. Китайские дипломаты настаивают на необходимости конструктивного взаимодействия между сторонами для запуска содержательных и результативных переговоров.

Отдельно Китай выразил поддержку новому политическому руководству Ирана, отметив важность уважения суверенитета, безопасности и территориальной целостности этого государства. В Пекине также выступают против любых действий, могущих подорвать стабильность иранских властей.

Как уже писали "Комментарии", Пентагон прорабатывает возможность пересмотра направления поставки вооружения, которое ранее планировали передать Украине, в пользу Ближнего Востока. Причиной этого является стремительное истощение запасов критически важных боеприпасов США на фоне обострения конфликта с Ираном. Интенсивность боевых действий заставляет американское военное руководство искать баланс между разными театрами войны и эффективно перераспределять ресурсы.