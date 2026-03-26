У Пекіні нажахані війною в Ірані: Пекін терміново попередив про найгірший сценарій

Китай виступив із закликом до всіх учасників конфлікту на Близькому Сході сприяти створенню передумов для реального діалогу та мирного врегулювання. У Пекіні наголошують, що подальше затягування протистояння не вигідне жодній зі сторін, зокрема ані США, ані Ірану, і лише поглиблює кризу.

Під час брифінгу представник Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь підкреслив, що продовження бойових дій неминуче призводить до нових жертв, руйнувань і зростання напруженості в регіоні. За його словами, нинішній етап вимагає максимальної мобілізації дипломатичних інструментів для припинення війни та переходу до переговорного процесу.

У китайському зовнішньополітичному відомстві зазначають, що міжнародна спільнота має об’єднати зусилля задля деескалації ситуації. Пекін, зі свого боку, декларує готовність і надалі відігравати активну роль у сприянні мирним ініціативам і підтримці стабільності в регіоні. Китайські дипломати наполягають на необхідності конструктивної взаємодії між сторонами для запуску змістовних і результативних переговорів.

Окремо Китай висловив підтримку новому політичному керівництву Ірану, наголосивши на важливості поваги до суверенітету, безпеки та територіальної цілісності цієї держави. У Пекіні також виступають проти будь-яких дій, що можуть підірвати стабільність іранської влади.

Як вже писали "Коментарі", Пентагон опрацьовує можливість перегляду напрямку постачання озброєння, яке раніше планували передати Україні, на користь Близького Сходу. Причиною такого кроку є стрімке виснаження запасів критично важливих боєприпасів США на тлі загострення конфлікту з Іраном. Інтенсивність бойових дій змушує американське військове керівництво шукати баланс між різними театрами війни та ефективно перерозподіляти ресурси.