В Пекине ответили, почему Си Цзиньпин до сих пор не позвонил Зеленскому

Китайский лидер Си Цзиньпин до сих пор не звонит украинскому президенту Владимиру Зеленскому, потому что очень занят. Но две страны на более низком уровне поддерживают частые контакты. Такое заявление сделал посол Китая в ЕС Фу Цун, пишет The New York Times.

Си Цзиньпин (фото из открытых источников)

"Я знаю, что люди зациклены на президентском звонке. Тот факт, что президент Си не разговаривает с Зеленским, не означает, что Китай на стороне России по украинскому вопросу", — заявил он.

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Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему Си Цзиньпин игнорирует переговоры с Зеленским. Президент Украины Владимир Зеленский официально пригласил главу Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина посетить нашу страну. Но недавно посетивший Москву китайский лидер продолжает игнорировать Киев. Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович считает, что отсутствие желания китайского руководства выходить на контакт с украинским связано с двумя ключевыми причинами. То есть, продолжает он, официальный Пекин не хочет пока делать какой-то фальстарт, вести прямые переговоры с Киевом, поскольку не знает, как ситуация будет развиваться дальше. И отлично понимает, что его призывы к перемирию не услышат ни Украина, ни наши Западные союзники.

Не исключено, отмечает Игорь Рейтерович, что Си Цзиньпин даже получит такой же отказ (прямой или завуалированный) непосредственно от Путина – по поводу перемирия по-китайски. Соответственно, в КНР ждут определенного перелома на фронте, когда вопрос переговоров выйдет на повестку дня – и будет логичнее выходить со своими мирными инициативами.